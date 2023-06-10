ABD'li Senatör Schumer: Türkiye, uluslararası güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturuyor

Yayınlanma: 10.06.2023 - 11:38

Güncelleme: 10.06.2023 - 11:38

ABD Senatosu'ndaki Demokratların lideri Chuck Schumer, Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'ye konuştu.

Schumer, "Türkiye'nin uluslararası güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturduğunu" öne sürdü.

Schumer, tüm dünyanın, "Türkiye'nin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki saldırganlığına karşılık vermesi gerektiğini" savunarak, "ABD'nin uluslararası normları ve dünya düzenini koruması için Türkiye'ye güvenmesi gerektiği fikri sadece tehlikeli olmakla kalmayıp aynı zamanda bizim ve müttefiklerimizin güvenliğini de tehdit etmektedir" dedi.

Schumer, "ABD'nin ve uluslararası toplumun Türkiye'yi işlediği suçlardan sorumlu tutmak için diplomatik girişimlerde bulunması gerektiğine yürekten inanıyorum" diye ekledi.

ABD'nin Türkiye'ye olası F-16 savaş uçakları ve modernizasyon ekipmanları tedarikine ilişkin konuşan Schumer, "Önerilen silah satışının sonuçlarını ve ABD ile müttefiklerimizin menfaatlerine uygun olup olmadığını değerlendirmek Kongre'nin görevidir" diye konuştu.