ABD'li senatörden tartışma yaratan tasarı! 'Üreme dışında boşalma yasaklansın...'

Yayınlanma: 30.01.2025 - 13:52

Güncelleme: 30.01.2025 - 13:53

Mississippi Eyaleti'nin Demokrat Senatörü Bradford Blackmon, 'dikkatleri erkek bedeni ve üreme haklarına çevirmeyi' amaçladığını savunduğu bir yasa teklifini Senato'ya sundu.

Blackmon tarafından sunulan yasa tasarısı, "Erkeklerin, embriyoyu döllemeden genetik materyal boşaltmasını yasa dışı hale getirmeyi" öneriyor.

Tasarıya göre, bu kurala uymayanlara para cezası verilmesi planlanıyor. Üçüncü ihlalde ise 10 bin dolarlık ağır bir ceza öngörülüyor.

ASIL HEDEF NE?

Yasanın yürürlüğe girme olasılığı oldukça düşük olsa da, büyük bir tartışma yarattı. Görünüşe göre, tasarının asıl amacı da buydu.

Senatör Blackmon, yerel haber kanalı WLBT News’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ülke genelinde, özellikle Mississippi’de, doğum kontrolü ve kürtajla ilgili yasaların büyük çoğunluğu kadınların rolüne odaklanıyor. Oysa erkekler bu denklemin yüzde ellisini oluşturuyor. Bu yasa tasarısı, bu gerçeği gözler önüne sermek ve erkeklerin de bu konuda sorumluluk taşıdığını vurgulamak için hazırlandı. İnsanlar bunu saçma bulup tepki gösterebilir ama bu beni rahatsız etmiyor..."

TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Öte yandan haber, sosyal medya platformu Bluesky'da büyük yankı uyandırdı. Bir kullanıcı şu yorumu yaptı:

"Tasarının başlığından bile belli... Cumhuriyetçilerin doğum kontrolü ve kürtaj konularındaki ikiyüzlülüğünü gözler önüne sermeye çalışan genç bir Demokrat tarafından sunulan bu yasanın asıl amacı boşalmayı yasaklamak değil, mesaj vermek. Ve bence bunu çok iyi yapıyor..."

Ancak bir başka kullanıcı, söz konusu girişimin düşünüldüğünden daha farklı sonuçlar doğurabileceğini savundu:

"Bunun büyük bir retorik zafer olduğunu düşünenler yanılıyor. Çünkü premarital (evlilik dışı) cinselliği yasaklamak isteyecek birçok politikacı olduğunu biliyorum..."