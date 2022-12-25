ABD'li sunucu Zelenski'yi 'striptiz kulübü yöneticisi'ne benzetti

25 Aralık 2022 Pazar, 13:49

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin Beyaz Saray ziyareti ABD basınında geniş yer buldu.

Ülkede her geçen gün, Ukrayna'ya yapılan milyonlarca dolar değerinde askeri ve ekonomik yardıma yönelik eleştirilerin dozu artarken, Fox News'teki eleştirilerin odağında, Ukraynalı liderin Beyaz Saray ziyareti sırasında tercih ettiği kıyafetler yer aldı.

"PARA DİLENDİ..."

Kanalda, 2016 yılından bu yana her gece yayınlanan Tucker Carlson Tonight'a adlı programın sunucusu Tucker Carlson, Zelenski'nin kıyafet seçimini eleştirirken, "Striptiz kulübü yöneticisi gibi olmuş" ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu programda, "İnanılmaz bir şekilde, kimse onu dışarı atmadı, bunun yerine her istediğini yaptılar" dedi ve Ukraynalı lideri ABD'den "para dilenmekle" itham etti.

Tucker Carlson

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 21 Aralık'ta Ukrayna savaşıyla ilgili son durumu paylaşmak ve ABD'den daha fazla silah ve ekonomik yardım talep etmek için başkent Washington DC'deki Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.