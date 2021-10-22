ABD'li temsilcilerden Blinken'a 'Türkiye' mektubu

22 Ekim 2021 Cuma, 10:56

Yunan asıllı Gus Bilarikis, George Pappas ve ABD'deki Yunan lobisine yakın isimlerden Carolyn Maloni'nin Dışişleri Bakanı Blinken'a gönderdiği mektupta, Türkiye'nin ay başında 40 adet F-16 savaş uçağı satın alınmasını ve mevcut savaş uçaklarının yaklaşık 80'inin modernizasyonunu talep ettiği bildirildi.

Mektupta, Kongre teamüllerinden Türkiye'ye F-16 satışının gerçekleşeceğinin anlaşıldığı ve bunun engellenmesi gerektiği belirtildi.

Mektupta ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Kongre'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmakta ısrar etmesinin nedenlerinden biri, S-400 ve F-35 birleşmesiyle ilgili önemli tehlikelerdi. Uzmanlar, Ankara'nın S-400'lere sahip olmaya devam etmesi durumunda çeşitli riskler oluşacağına dikkat çekiyor (...) Daha önce uygulanmış olan CAATSA yaptırımları göz önüne alındığında, böyle bir satışın ancak hile ile - örneğin, uçağı yaptırım altındaki Türk Savunma Sanayii dışında bir kuruluşa satmaya çalışmakla - sonuçlanabileceğini öngörüyoruz..."

GENİŞ TABANLI LOBİ DESTEĞİ

Yunan basınında çıkan haberlere göre, mektuba Helenik Amerikan Liderlik Konseyi (HALC) ve Amerikan Yahudi Komitesi'nin (AJC) yanı sıra Ermeni, Hint ve Kürt örgütleri de destek verdi.