ABD'li ünlü gazeteci Barbara Walters, hayatını kaybetti

31 Aralık 2022 Cumartesi, 10:42

ABD'li ünlü gazeteci Barbara Walters, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Walters'ın temsilcisi Cindi Berger Page Six'e yaptığı açıklamada, "Barbara Walters sevdikleriyle çevrili evinde huzur içinde hayata veda etti. Hayatını pişmanlık duymadan yaşadı. O sadece kadın gazeteciler için değil tüm kadınlar için bir öncüydü" diye konuştu.

Walt Disney Company'nin CEO'su Robert Iger, Walters'ı "gerçek bir efsane" ve "öncü" olarak nitelendirerek, "Bugün paylaşacak üzücü haberlerim var. Barbara Walters bu akşam New York'taki evinde hayata gözlerini yumdu. Devlet başkanlarından en büyük ünlülere ve spor ikonlarına kadar zamanımızın en önemli röportajlarını gerçekleştiren türünün tek örneği bir muhabirdi" dedi.

Robert Iger, Walters'ı eskiden beri tanıdığını belirterek, "Barbara'ya otuz yılı aşkın bir süre boyunca meslektaşım deme şerefine nail oldum, ama daha da önemlisi ona sevgili bir dost diyebildim. The Walt Disney Company'de hepimiz onu özleyeceğiz ve kızı Jacqueline'e en derin taziyelerimizi gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

BARBARA WALTERS

Walters, 25 Eylül 1929'da Boston'da bir gece kulübü sahibi olan Dena ve Lou Walters'ın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Walters'ın gazeteciliğin zirvesine yükselişi onlarca yıl sürdü.

Kariyeri boyunca Walters, dört Emmy ve bir Yaşam Boyu Başarı ödülü de dahil olmak üzere çok sayıda ödül ve övgü kazandı.

Sayısız Hollywood ikonu, büyüleyici popüler kültür figürü ve eski ABD Başkanı Donald Trump hariç Richard Nixon'dan bu yana her başkanla röportaj yaptı.