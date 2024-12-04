ABD'li ünlü gazeteciden 'nükleer savaş' uyarısı: Her zamandakinden daha yakın

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, “dünyanın şu anda nükleer bir savaşa her zamankinden daha yakın olduğunu ve Amerikalıların çoğunun bunun farkında bile olmadığını” söyledi.

ABD'li ünlü gazeteciden 'nükleer savaş' uyarısı: Her zamandakinden daha yakın
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 04.12.2024 - 13:20

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, web sitesinde yayınladığı bir videoda, ABD ile Rusya'nın “sıcak savaş” halinde olduğunu savundu.

Carlson, bu nedenle “dünyanın şu anda nükleer bir savaşa her zamankinden daha yakın olduğunu ve Amerikalıların çoğunun bunun farkında bile olmadığını” söyledi.

Carlson, “Çoğu Amerikalının haberi olmadan Rusya ile sıcak bir savaşın, ilan edilmemiş bir savaşın, oy vermediğiniz ve çoğu Amerikalının istemediği ama devam etmekte olan bir savaşın içindeyiz. Ve bu savaş nedeniyle, ABD ordusunun şu anda Rusya'da Rusları öldürüyor olması nedeniyle, nükleer savaşa tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar yakınız. Küba Füze Krizi sırasında olduğumuzdan çok daha yakınız” dedi.

Carlson'a göre, Washington'da hiç kimse “bu çatışmanın nükleer bir soykırıma dönüşmemesi için çalışmıyor.”

Carlson, “Mevcut Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD ve Rus hükümetleri arasındaki tüm iletişimi kesti. Hiçbir arka kanal yok. Hiçbir görüşme yok. İki yıldan uzun bir süredir de olmadı” diye konuştu. 


Etiketler: #ABD #Rusya

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