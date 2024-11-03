ABD'li ünlü rapçiden, Musk'ın 'kukla' eleştirisine tepki

Yayınlanma: 03.11.2024 - 17:50

Güncelleme: 03.11.2024 - 17:50

Harris'in Milwaukee eyaletindeki mitinginde konuşan Grammy ödüllü sanatçı Cardi B'nin teleprompterı arızalandı ve yaklaşık 1 dakika sahnede cümlelerin yansıtılmasını bekledi.

Seçimlerde Cumhuriyetçi Donald Trump'ı destekleyen Musk da bu anların görüntülerini X platformundan paylaşan bir kullanıcıyı alıntılayarak sanatçıyı "Kelimeleri görmeden konuşamayan başka bir kukla" sözleriyle eleştirdi.

Rapçi Cardi B'de Musk'ın "kukla" paylaşımına, "Ben kukla değilim Elon. Ben, bana bakmak için çalışmak zorunda kalan göçmen anne babanın kızıyım" şeklinde tepki gösterdi.