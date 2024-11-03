ABD'li ünlü rapçiden, Musk'ın 'kukla' eleştirisine tepki

ABD seçimlerinde başkan adaylarından Demokrat Kamala Harris'e desteğini açıklayan ünlü rapçi Cardi B, X'in sahibi Elon Musk'ın "kukla" eleştirisine karşılık verdi.

ABD'li ünlü rapçiden, Musk'ın 'kukla' eleştirisine tepki
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Yayınlanma: 03.11.2024 - 17:50

Harris'in Milwaukee eyaletindeki mitinginde konuşan Grammy ödüllü sanatçı Cardi B'nin teleprompterı arızalandı ve yaklaşık 1 dakika sahnede cümlelerin yansıtılmasını bekledi.

Seçimlerde Cumhuriyetçi Donald Trump'ı destekleyen Musk da bu anların görüntülerini X platformundan paylaşan bir kullanıcıyı alıntılayarak sanatçıyı "Kelimeleri görmeden konuşamayan başka bir kukla" sözleriyle eleştirdi.

Rapçi Cardi B'de Musk'ın "kukla" paylaşımına, "Ben kukla değilim Elon. Ben, bana bakmak için çalışmak zorunda kalan göçmen anne babanın kızıyım" şeklinde tepki gösterdi.


Etiketler: #cardi b #elon musk

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