Elon Musk, demokrasiye yönelik 'asıl tehdidi' açıkladı
Amerikalı milyarder Elon Musk, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın demokrasi için tehdit olduğunu savunanların "demokrasiye asıl tehdidi oluşturduğunu" söyledi.
Amerikalı milyarder Elon Musk, Pensilvanya'da Trump'a destek için düzenlenen bir oturumda katılımcıların sorularını yanıtladı.
Katılımcılardan biri, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını hatırlattığı Musk'a, Trump'ın yeniden seçilmesi halinde ABD demokrasinin gerileyeceği yönündeki söylemler hakkında ne düşündüğünü sordu.
"Trump'ın demokrasi için tehdit olduğunu söyleyenlerin, demokrasi için asıl tehdit olduğunu" ifade eden Musk, kongre baskını sırasında Trump'ın "şiddete başvurulmaması ve barışçıl protestolar yürütülmesini" talep ettiğini kaydetti.
ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski Başkan Donald Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 başkanlık seçiminin sonuçlarının onaylanması için 6 Ocak 2021'de düzenlenen oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.
Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump, Şubat 2021'de Senato'daki oylamada aklanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ortak açıklama ile görevlerini bıraktılar
- CHP'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- Mezardan çıkan 'kanlı poşetin' sırrı çözüldü
- 'Cübbeli Ahmet'ten Alaattin Çakıcı'ya ziyaret
- Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin ismi belli oldu
- 'Saray rejiminin yapmadığı yolsuzluk kalmadı'
- Son anketten Erdoğan'ı üzecek sonuç
- Kirada yeni dönem resmen başlıyor
- Bakanlıktan yeni ifşa: Marka marka açıklandı
- 'Meşru askeri hedef haline geldi'