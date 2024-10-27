Elon Musk, demokrasiye yönelik 'asıl tehdidi' açıkladı

Amerikalı milyarder Elon Musk, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın demokrasi için tehdit olduğunu savunanların "demokrasiye asıl tehdidi oluşturduğunu" söyledi.

Elon Musk, demokrasiye yönelik 'asıl tehdidi' açıkladı
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AA
Yayınlanma: 27.10.2024 - 15:37

Amerikalı milyarder Elon Musk, Pensilvanya'da Trump'a destek için düzenlenen bir oturumda katılımcıların sorularını yanıtladı.

Katılımcılardan biri, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını hatırlattığı Musk'a, Trump'ın yeniden seçilmesi halinde ABD demokrasinin gerileyeceği yönündeki söylemler hakkında ne düşündüğünü sordu.

"Trump'ın demokrasi için tehdit olduğunu söyleyenlerin, demokrasi için asıl tehdit olduğunu" ifade eden Musk, kongre baskını sırasında Trump'ın "şiddete başvurulmaması ve barışçıl protestolar yürütülmesini" talep ettiğini kaydetti.

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski Başkan Donald Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 başkanlık seçiminin sonuçlarının onaylanması için 6 Ocak 2021'de düzenlenen oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump, Şubat 2021'de Senato'daki oylamada aklanmıştı.


Etiketler: #elon musk #Donald Trump

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