Elon Musk'tan Trump çıkışı: En eğlenceli dönem olacak

Yayınlanma: 31.10.2024 - 10:01

Güncelleme: 31.10.2024 - 10:01

ABD'li milyarder Elon Musk, ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın ikinci döneminin ülke için “en eğlenceli” dönem olacağını söyledi.

Musk, “İkinci Trump Başkanlığı, Amerika'nın bir süredir yaşadığı en eğlenceli dönem olacak. Harika olacak!” ifadelerini kullandı.

Daha önce de Musk, 2020 ve 2024 yıllarında Pensilvanya eyaletinde yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde erken oylamanın ilk sonuçlarını karşılaştırarak Trump'ın yakında “ezici bir zaferle” karşı karşıya kalacağını belirtti.

ABD'de bir sonraki başkanlık seçimleri 5 Kasım'da yapılacak.

Cumhuriyetçi Parti Trump tarafından temsil edilirken, Demokrat Parti mevcut başkan yardımcısı Kamala Harris tarafından temsil edilecek.