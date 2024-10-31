Elon Musk'tan Trump çıkışı: En eğlenceli dönem olacak

ABD'li milyarder Elon Musk, ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump hakkında “İkinci Trump Başkanlığı, Amerika'nın bir süredir yaşadığı en eğlenceli dönem olacak. Harika olacak!” dedi.

Elon Musk'tan Trump çıkışı: En eğlenceli dönem olacak
Abone Ol google-news
Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 31.10.2024 - 10:01

ABD'li milyarder Elon Musk, ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın ikinci döneminin ülke için “en eğlenceli” dönem olacağını söyledi.

Musk, “İkinci Trump Başkanlığı, Amerika'nın bir süredir yaşadığı en eğlenceli dönem olacak. Harika olacak!” ifadelerini kullandı.

Daha önce de Musk, 2020 ve 2024 yıllarında Pensilvanya eyaletinde yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde erken oylamanın ilk sonuçlarını karşılaştırarak Trump'ın yakında “ezici bir zaferle” karşı karşıya kalacağını belirtti.

ABD'de bir sonraki başkanlık seçimleri 5 Kasım'da yapılacak. 

Cumhuriyetçi Parti Trump tarafından temsil edilirken, Demokrat Parti mevcut başkan yardımcısı Kamala Harris tarafından temsil edilecek.


Etiketler: #elon musk #Donald Trump

İlgili Haberler

Trump'tan Avrupa'ya sert mesaj:

Trump'tan Avrupa'ya sert mesaj: "Büyük bir bedel ödeyecekler"
ABD faiz piyasasında Donald Trump etkisi: Volatilite yükseliyor!

ABD faiz piyasasında Donald Trump etkisi: Volatilite yükseliyor!
Trump'ın mitinginde ırkçı şaka: Tepkiler çığ gibi büyüdü

Trump'ın mitinginde ırkçı şaka: Tepkiler çığ gibi büyüdü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler