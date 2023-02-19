ABD'nin 39. başkanı Jimmy Carter kimdir? Jimmy Carter kaç yaşında?

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 16:42

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 16:42

2002 yılında uluslararası krizlere barışçıl çözümler bulmak için yaptığı çalışmalar nedeniyle Nobel Barış Ödülü sahibi olan Jimmy Carter'ın kim olduğu araştırılıyor. 'Jimmy Carter kimdir, kaç yaşında?' soruları arama motorlarına soruluyor. İşte Jimmy Carter hakkında merak edilenler...

JİMMY CARTER KİMDİR?

Jimmy Carter, 1 Ekim 1924 tarihinde ABD'nin Georgia eyaletinin Plains isimli küçük bir kasabasında yer fıstığı tarımıyla uğraşan bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Georgia Institute of Technology’de nükleer mühendislik okudu. Annapolis’teki Birleşik Devletler Deniz Akedemisi'nden mezun oldu. 7 yıl deniz kuvvetlerinde nükleer denizaltı programında çalıştı.

Babasının 1953 yılında ölümünün ardından görevinden ayrılarak Georgia’ya dönen Carter, çiftliklerin ve mağazaların başına geçti. 1962'de Georgia eyaletinin senatörü seçilip siyasete girene kadar çeşitli derneklerde başkanlık yaptı. 1971 yılında Georgia eyaletinin 76. valisi seçildi. 2 Kasım 1976 tarihinde dönemin başkanı Gerald Rodolph Ford Jr 'a karşı Demokrat partiden adaylığını koydu ve seçimi küçük bir farkla kazanarak başkan oldu.

1977-1981 yılları arasında başkan olarak görev yaptı. Başkanlığı sırasında petrol krizi yaşandı. Enflasyon oranı tarihin en yüksek değerlerinden birine ulaştı. Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal etti. İran'daki Şah Muhammed Rıza Pehlevi yönetimi yıkılarak İran İslam Cumhuriyeti kuruldu. ABD'nin Tahran'daki elçiliği hükümetten cesaret alan bir grup öğrenci tarafından işgal edildi ve elçilik çalışanları 444 günlük bir süreyle rehin alındı. Bu durum Carter'ın başkanlığının son günlerine kadar sürdü. Rehinelerin serbest bırakılması konusundaki başarısızlığı 1980 yılında yapılan başkanlık seçimlerini Ronald Reagan'a kaybetmesine yol açtı.

Başkanlığından sonraki dönemde dünya çapındaki birçok krizde ara buluculuk görevini üstlenen Carter, bu konudaki katkılarından dolayı 2002 yılında Nobel Barış Ödülü aldı.

1982'de Carter, insan haklarını geliştirmek ve genişletmek için The Carter Center'ı kurdu. Barış müzakerelerini yürütmek, seçimleri izlemek ve gelişmekte olan ülkelerde hastalıkların önlenmesi ve ortadan kaldırılmasını ilerletmek için yoğun seyahatler yaptı.

Carter, Habitat for Humanity yardım kuruluşunda önemli bir figür olarak kabul ediliyor. İsrail-Filistin çatışması gibi devam eden Amerikan ve küresel meseleler hakkında aktif olarak yorum yapmaya devam ederken, siyasi hatıralardan şiire kadar 30'dan fazla kitap yazdı.

ÖZEL YAŞAMI

Jimmy Carter 7 Temmuz 1946 tarihinde Rosalynn Smith ile evlendi. Bu evlilikten üç oğlu ve bir kızı oldu.

HAYATTA OLAN EN YAŞLI ABD BAŞKANI KİMDİR?

George H. W. Bush'un ölümünden sonra ''hayatta olan en yaşlı ABD Başkanı'' unvanı Jimmy Carter'a geçti.

EN UZUN SÜRE GÖREV YAPAN ABD BAŞKANI KİMDİR?

2023 yılı itibarıyla 98 yaşında ve 41 yıllık emekliliğiyle hem yaşayan en yaşlı başkan hem de başkanlık sonrası en uzun süre kalan başkandır. Aynı zamanda yaşayan üçüncü en yaşlı eski dünya lideridir.



