Orta Amerika'daki bir ada, Londra'daki bir daire fiyatından daha ucuza satışa çıkarıldı

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 11:20

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 11:20

Orta Amerika'da yer alan tropik Iguana Adası, satışa çıkarıldı.

Londra'daki bir daireden daha ucuz olduğu belirtilen adanın, Nikaragua'nın Bluefields kentinin 12 mil açığında yer aldığı öğrenildi.

İngiltere'nin en büyük emlak platformu Rightmove'a göre 376 bin 627 sterline satışa çıkarılan ada, başkent Londra'daki bir daire fiyatından 130 bin sterlin daha ucuz.

Londra'daki bir dairenin ortalama fiyatının 511 bin 594 sterlin olduğu belirtiliyor.

Hindistan cevizi palmiyesi ve muz ağaçlarıyla kaplı adada 28 metrelik bir gözlem kulesine sahip üç yataklı bir ev bulunuyor.

Volkanik adanın batı tarafında bir rıhtım ile bir yüzme havuzu için alan bulunmakla beraberinde telefon ve internet sinyaline erişimi olduğu da bildirildi.