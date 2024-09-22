ABD'nin Alabama eyaletinde silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

ABD'nin Alabama eyaletinin Birmingham kentindeki silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Alabama eyaletinde silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
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AA
Yayınlanma: 22.09.2024 - 13:46

Alabama'nın yerel "AL.com" internet sitesinde yer alan habere göre, polis Truman Fitzgerald, Birmingham'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Fitzgerald, yerel saatle 23.00 sularında düzenlenen saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4'ü ağır 21 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırganın henüz yakalanamadığını ifade eden Fitzgerald, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.


Etiketler: #ABD #Alabama #silahlı saldırı

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