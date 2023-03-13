ABD'nin Dallas kentindeki silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Dallas kentindeki bir apartmanda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 11:37
ABD'nin Dallas kentindeki silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti
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Dallas Polis Departmanından yapılan açıklamada, polislerin silahlı saldırı ihbarı almasının ardından binaya ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırıda vurulan 4 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.


ABD Teksas Dallas silahlı saldırı

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