ABD'nin Dallas kentindeki silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Dallas kentindeki bir apartmanda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Dallas Polis Departmanından yapılan açıklamada, polislerin silahlı saldırı ihbarı almasının ardından binaya ulaştığı kaydedildi.
Açıklamada, saldırıda vurulan 4 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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