ABD'nin güneydoğunda ilk kez bir katil balina karaya vurdu

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 11:05

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 11:07

ABD'nin Florida eyaletinin Palm Coast kentindeki Jungle Hut Park yakınlarında karaya vurmuş bir katil balina bulundu.

Olay yerine gelen güvenlik güçlerinin, 21 metre boyundaki görkemli siyah-beyaz balinayı ölmek üzereyken buldukları kaydedildi.

Florida Balık ve Vahşi Yaşam Komisyonu ve Hubbs-SeaWorld Araştırma Enstitüsü'nden uzmanlar, balinanın çıkarılması ve nekropsi yapılması için çağrıldı.

Nadir görülen bu balinayı izlemek için büyük bir kalabalık sahilde toplanmaya başladı. Sahile birçok insanın akın etmesinin ardından, yetkililer balinanın bulunduğu yere giden yolları kapatmak zorunda kaldı.

ABD'NİN GÜNEYDOĞUSUNDA İLK KEZ BİR BALİNA KARAYA VURUYOR

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) uzmanlarına göre, Amerika'nın güneydoğusunda ilk kez bir balina karaya vuruyor. NOAA'ya göre tüm dünya okyanuslarında yaklaşık 50 bin katil balina yaşıyor. Kuzey Amerika'da üzerinde en çok çalışılan popülasyon, yaklaşık 2.500 balinanın Washington, British Columbia ve Alaska kıyılarını mesken tuttuğu kuzeydoğu Pasifik Okyanusu'nda bulunuyor.

Kuzey Atlantik'te yaklaşık 14 bin katil balinanın bulunduğu, ancak güneydoğu yakınlarındaki nüfusları yalnızca yüzlerle ifade edildiği belirtildi.

"ARAŞTIRMA YAPACAĞIZ"

Daytona Beach News-Journal'a konuşan Erin Fougeres, "Onlar hakkında çok fazla bilgimiz yok ve ABD sularında nadir ya da ender olarak nitelendiriliyorlar" dedi.

Fougeres, "Bu hayvanın karaya vurmasına neyin sebep olmuş olabileceği ya da eğer hastaysa buna neyin yol açmış olabileceği konusunda kapsamlı bir araştırma yapacağız. Bu balina ve tür hakkında öğrenebildiğimiz kadar çok şey öğrenmeye hevesliyiz" diye konuştu.