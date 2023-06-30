ABD’nin güneyinde sıcak hava dalgası: 14 ölü

ABD’nin güneyinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Teksas eyaletinde 13, Louisiana eyaletinde ise 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 30.06.2023 - 13:44
ABD’nin güneyinde sıcak hava dalgası: 14 ölü
Abone Ol google-news

ABD’nin güneyinde 40 santigrat dereceyi aşan sıcak hava dalgası, can kaybına yol açtı. Teksas’ta aşırı sıcaklar nedeniyle 13 kişi, Louisiana'da ise 1 kişi yaşamını yitirdi.

Teksas’taki ölümlerin 11'i Webb County’de yaşandı. Bölgede ölenlerin yaşlarının 60-80 arasında değiştiği, farklı sağlık sorunlarının bulunduğu belirtildi. Diğer 2 kişinin ise Big Bend Ulusal Parkı'nda aşırı sıcak havada yürüyüş yapan 31 yaşındaki bir erkek ile 14 yaşındaki oğlu olduğu aktarıldı.

Bilim insanları ve tıp uzmanları, ABD'de aşırı sıcaktan kaynaklanan ölümlerin iklim değişikliğine karşı daha fazla önlem alınmaması durumunda her yaz artacağını belirtiyor.


İlgili Haberler

Sıcak havalar kalp krizini tetikliyor

Sıcak havalar kalp krizini tetikliyor
'Sıcak hava vajinal enfeksiyona neden olabilir'

'Sıcak hava vajinal enfeksiyona neden olabilir'
Sıcak hava nedeniyle besin tüketimi artan arılar için takviye tavsiyesi

Sıcak hava nedeniyle besin tüketimi artan arılar için takviye tavsiyesi

En Çok Okunan Haberler