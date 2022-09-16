ABD'nin ilk Türk emniyet müdürü İbrahim Bayçora görevden alınıyor

ABD’de New Jersey eyaletindeki Paterson şehrine emniyet müdürü olarak iki yıl önce göreve atanan İbrahim Bayçora hakkında, şehirdeki cinayetlerin bu dönemde rekor kırarak 75’e ulaşması nedeniyle görevden alınma işlemleri başlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2022 Cuma, 10:07
ABD'nin ilk Türk emniyet müdürü İbrahim Bayçora görevden alınıyor
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ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı Paterson kentine ilk kez Türk kökenli Emniyet Müdürü atanması büyük ses getirmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, Şubat 2020’de “Bayçora, bir Amerikan rüyasıdır, bugün geldiği konuma kendi çabası ile gelmiştir” şeklindeki ifadelerine rağmen, bu dönemde cinayetlerin 75’e ulaşması üzerine Bayçora’yı görevden alma kararı verdiğini açıkladı. Kararın önümüzdeki günlerde Belediye Meclisi’nde onaylanacağını umduğunu söyledi.

Sayegh, Bayçora için sert sözler kullanarak, cinayetler işlenirken şehrin ileri gelenlerinin çağrılarına rağmen uzun yaz tatiline ara vermediğini iddia etti. Sayegh, “Şehrinizde silahlı şiddet tırmanırken bir polis şefinin sessiz kalma hakkı yoktur” diye konuştu.


İbrahim Bayçora ABD Emniyet

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