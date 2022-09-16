ABD'nin ilk Türk emniyet müdürü İbrahim Bayçora görevden alınıyor
ABD’de New Jersey eyaletindeki Paterson şehrine emniyet müdürü olarak iki yıl önce göreve atanan İbrahim Bayçora hakkında, şehirdeki cinayetlerin bu dönemde rekor kırarak 75’e ulaşması nedeniyle görevden alınma işlemleri başlatıldı.
ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı Paterson kentine ilk kez Türk kökenli Emniyet Müdürü atanması büyük ses getirmişti.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, Şubat 2020’de “Bayçora, bir Amerikan rüyasıdır, bugün geldiği konuma kendi çabası ile gelmiştir” şeklindeki ifadelerine rağmen, bu dönemde cinayetlerin 75’e ulaşması üzerine Bayçora’yı görevden alma kararı verdiğini açıkladı. Kararın önümüzdeki günlerde Belediye Meclisi’nde onaylanacağını umduğunu söyledi.
Sayegh, Bayçora için sert sözler kullanarak, cinayetler işlenirken şehrin ileri gelenlerinin çağrılarına rağmen uzun yaz tatiline ara vermediğini iddia etti. Sayegh, “Şehrinizde silahlı şiddet tırmanırken bir polis şefinin sessiz kalma hakkı yoktur” diye konuştu.
Video Haberler
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
- 5 aydır yaylada olan göçerler dönüş yolunda
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
En Çok Okunan Haberler
-
- TOKİ ödeme şartlarını değiştirdi
- TOKİ Başkanı Erdoğan'ı yalanladı
- Gaziantep'te feci kaza, ölü ve yaralılar var
- 'Bakanlık koltuğunda bir Cumhuriyet düşmanı oturuyor'
- FT'den çarpıcı Türk bankaları iddiası
- e-Devlet üzerinden yeni hizmet: 1 Ekim'de başlıyor
- 'Banker Erdoğan mısın sen?'
- 'Gideceğimiz seçimde 5 yıllık bir dönem olmayacak'
- AKP ve Erdoğan'a videolu gönderme
- Şehirlere göre fiyat değişecek