ABD'nin ilk Türk emniyet müdürü İbrahim Bayçora görevden alınıyor

16 Eylül 2022 Cuma, 10:07

ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı Paterson kentine ilk kez Türk kökenli Emniyet Müdürü atanması büyük ses getirmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, Şubat 2020’de “Bayçora, bir Amerikan rüyasıdır, bugün geldiği konuma kendi çabası ile gelmiştir” şeklindeki ifadelerine rağmen, bu dönemde cinayetlerin 75’e ulaşması üzerine Bayçora’yı görevden alma kararı verdiğini açıkladı. Kararın önümüzdeki günlerde Belediye Meclisi’nde onaylanacağını umduğunu söyledi.

Sayegh, Bayçora için sert sözler kullanarak, cinayetler işlenirken şehrin ileri gelenlerinin çağrılarına rağmen uzun yaz tatiline ara vermediğini iddia etti. Sayegh, “Şehrinizde silahlı şiddet tırmanırken bir polis şefinin sessiz kalma hakkı yoktur” diye konuştu.