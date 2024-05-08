BM: Gazze'ye insani yardım sokamıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarının kapanmasının ardından Gazze'ye insani yardım sokamadıklarını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 09:59
BM: Gazze'ye insani yardım sokamıyoruz
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklama yaptı.

Sahadaki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkililerinden edindiği bilgileri aktaran Dujarric, İsrail ordusunun "tahliye emrinin" ardından 10 binlerce kişinin zorla yerinden edildiğini kaydetti.

Söz konusu kişilerin son 7 ayda çok kez yerinden edildiğine dikkati çeken Dujarric, "Gazze'deki sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması şart" dedi.

Dujarric, Gazze'den ayrılmak isteyenlere yeterli süre ve güvenli yol ile güvenli nihai istikamet sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

3 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞA YARDIM ULAŞAMIYOR

Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarının kapandığını anımsatan Dujarric, "Bu insani yardım sokamadığımız anlamına geliyor. 3 binden fazla akut gıdasızlıkla mücadele eden çocuğa ulaştırmamız gereken gıda malzemelerine de erişimimiz yok. Aynı zamanda yakıt da yok" uyarısı yaptı.

Dujarric, BM Kadın Birimi'nin son yaptığı ankete göre "Gazze'de 700 bin kadın ve kız bulunduğunu", hiçbirinin gidecek yeri olmadığını dile getirdi.

"Kadın ve kızların yüzde 93'ünün kendilerini evlerinde ve sığınaklarda güvenli hissetmediğini" aktaran Dujarric, kadınların yüzde 80'inin depresyonda olduğunu bildirdi.


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