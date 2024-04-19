ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, güvenlik uyarısında bulundu

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İsrail'in İran'a misilleme yaptığı yönündeki haberlerin ardından çalışanları ve onların aileleri için güvenlik uyarısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 08:35
ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, güvenlik uyarısında bulundu
Abone Ol google-news

Güvenlik uyarısında, Büyükelçilik çalışanları ve ailelerine Tel Aviv, Batı Kudüs ve Beerşeba şehirleri dışındaki bölgelere kişisel seyahatlerin kısıtlandığı belirtildi.

Açıklamada, bu kararın İsrail'in İran'a misilleme amaçlı bir saldırı düzenlediği yönündeki raporların ardından yaşanan "aşırı tedbir nedeniyle" alındığı ifade edildi.

İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.

İsfahan eyaletindeki patlama seslerinin ardından Tahran, İsfahan ve Şiraz ile İran'ın bazı bölgelerindeki uçuşların askıya alındığı bildirilmişti.

Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini yazmıştı.

 

 

 


İsrail İran'ı vurdu haberleri ABD haberleri açıklama haberleri

İlgili Haberler

İsrail'den İran'a 'sınırlı' saldırı

İsrail'den İran'a 'sınırlı' saldırı
İsrailli yetkililer, 'İran'a yönelik saldırıyı doğruladı' iddiası

İsrailli yetkililer, 'İran'a yönelik saldırıyı doğruladı' iddiası
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Valilik duyurdu: İstanbul'da toprak kayması! Yurttaşlar tahliye edildi...

Son Dakika... Valilik duyurdu: İstanbul'da toprak kayması! Yurttaşlar tahliye edildi...
Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu

Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu
Yeni Şafak yazarından AKP'li Zeybekci'ye 'İsrail'le ticaret' tepkisi: 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'

Yeni Şafak yazarından AKP'li Zeybekci'ye 'İsrail'le ticaret' tepkisi: 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Son Dakika... İzmir'de hissedilen deprem!

Son Dakika... İzmir'de hissedilen deprem!
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Yatırımcılar dikkat: Altından yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Nisan 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat: Altından yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Nisan 2024 altın fiyatları...
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu