ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7.0 büyüklüğünde deprem
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinin kıyılarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Kuzey Kaliforniya'da 7.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. ABD Ulusal Tsunami Merkezi tsunami uyarısı yayınladı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin 10 kilometre (6,21 mil) derinlikte olduğunu açıkladı. USGS, merkez üssünün Humboldt County'deki Ferndale yakınlarında olduğunu belirtti.
TSUNAMİ UYARISI YAPILDI
San Francisco da dahil olmak üzere Kaliforniya ve Oregon'daki kıyı bölgeleri için bir tsunami uyarısı yapıldı.
ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, uyarının bir sonraki duyuruya kadar Davenport, California'dan Douglas/Lane Line Oregon'a kadar yürürlükte kalacağını söyledi.
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyaletin Acil Durum Hizmetleri Ofisi yetkililerinin "Kuzey Kaliforniya'da meydana gelen depremlere aktif bir şekilde müdahale ettiklerini" söyledi. Newsom sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Kaliforniyalılar yerel acil durum müdahale ekiplerinin rehberliğini takip etmelidir" dedi.
UYARI KALDIRILDI
ABD Ulusal Hava Durumu Servisine bağlı Tsunami Merkezi, ilk uyarısından bir süre sonra tsunami uyarısını kaldırdığını duyurdu.
San Francisco ve depremin en çok hissedildiği bölgelerden Eureka'daki durumu değerlendiren yetkililer, şu ana dek herhangi bir can kaybı ya da hasar bilgisi bildirilmediğini belirtti.
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