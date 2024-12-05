Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Antalya'da deprem!
Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 68.25 km mesafede 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 68.25 km mesafede 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 09.08'de gerçekleşen depremin yerin 21.06 km derinlikte olduğu kaydedildi.
ANTALYA'DA İKİNCİ DEPREM
AFAD'dan yapılan açıklamada Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün saat 12.09 sıralarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirilmişti.
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