Tesla'dan milyar dolarlık Bitcoin yatırımı
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, kripto para birimi Bitcoin yatırımı dikkat çekti.
Tesla Inc, şirketin 31 Aralık itibarıyla bitcoin varlıklarının piyasa değerinin 1.99 milyar dolar olduğunu açıkladı.
Tesla, kripto para birimi bitcoine 1.50 milyar dolarlık yatırım yapmış ve geçen yıl kısa bir süreliğine bazı araçların satışında bitcoin ile ödeme yapılabileceğini duyurmuştu.
DOGECOİN KABUL ETMEYE HAZIRLANIYORDU
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, aralık ayında firmanın Dogecoin kabul etmeye hazırlandığını açıklamıştı.
Açıklamadan önce Tesla online mağazasında bazı ürünlerin Dogecoin cinsi fiyatı da yer almaya başladı.
İlgili Haberler
- Son dakika: Bitcoin, yükselişe geçti
- Dolar kuru ikinci el otomobil satışlarını frenledi
- Son dakika: Shiba coin neden yükseldi? 7 Şubat 2022 Shiba neden yükseliyor?
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
En Çok Okunan Haberler
- Razzie Ödülleri adayları açıklandı: 'Yılın en kötüleri'
- Yemeksepeti emekçilerine park cezası
- Kemal Özkiraz hakkında yakalama kararı
- Sumudica hakkında gündemi sarsan iddia!
- Hindistan'da 7 ordu görevlisinin üzerine çığ düştü
- Diagne'den açılan kontenjan dolduruldu! Resmen duyuruldu
- Diril ailesinin iddianamesi kabul edildi
- Albay Berk Erden ölüm yıldönümünde anıldı
- İBB'nin verdiği süre yarın doluyor!
- Twitter'dan tartışma yaratan 'DM' hamlesi