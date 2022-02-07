Tesla'dan milyar dolarlık Bitcoin yatırımı

07 Şubat 2022 Pazartesi, 15:57

Tesla Inc, şirketin 31 Aralık itibarıyla bitcoin varlıklarının piyasa değerinin 1.99 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Tesla, kripto para birimi bitcoine 1.50 milyar dolarlık yatırım yapmış ve geçen yıl kısa bir süreliğine bazı araçların satışında bitcoin ile ödeme yapılabileceğini duyurmuştu.

DOGECOİN KABUL ETMEYE HAZIRLANIYORDU

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, aralık ayında firmanın Dogecoin kabul etmeye hazırlandığını açıklamıştı.

Açıklamadan önce Tesla online mağazasında bazı ürünlerin Dogecoin cinsi fiyatı da yer almaya başladı.