ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde elektrik şebekesine saldırı
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki elektrik şebekesine düzenlenen saldırının ardından bölgede olağanüstü hal ilan edildi.
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Moore ilçesinde elektrik şebekesine silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırının ardından 40 bin ev ve iş yeri elektriksiz kalırken, bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Moore County Şerifi Ronnie Fields, cumartesi gecesi meydana gelen saldırının nedeninin henüz bilinmediğini bildirerek, bölgedeki elektrik kesinti nedeniyle okulların bugün kapalı olacağını söyledi. Fields, soruşturmanın FBI da dahil olmak üzere yerel, eyalet ve federal kolluk kuvvetleri tarafından yürütüldüğünü bildirdi.
ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, trafo merkezlerinin sahibi olan Duke Energy Corp (DUK.N) ile temas halinde olduklarını söyleyerek,"FBI, Moore County'deki elektrik tesislerine kasıtlı olarak verilen zararı araştırıyor. Yerel kolluk kuvvetleri ve özel sektör ortaklarıyla düzenli temas halindeyiz" dedi.
Yetkililer, elektrik şebekesinin onarımının perşembe gününe kadar sürebileceğini bildirdi.
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