ABD'nin Mississippi eyaletinde hortumlar: En az 26 kişi öldü

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 12:20

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 12:20

Daha çok sayıda insanın, yıkılmış binaların enkazı altında mahsur kaldığı düşünülüyor.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hortumlar, kırsal kesimdeki bazı kasabalarda büyük yıkıma yol açarken, ağaçlar ve elektrik hatları hasar gördü, on binlerce kişi elektriksiz kaldı.

ABD’deki diğer bazı güney eyaletleri de güçlü fırtınalarla karşılaştı.

Missisipi’nin bazı kesimlerinde golf topu büyüklüğünde dolu yağdığı ve yoğun yağmur yağışı alındığı bildirildi.

Eyaletin batısındaki Rolling Fork kasabasında yaşayanlar, hortumların evlerinin arkalarındaki pencereleri uçurduğunu belirtti.

Kasaba sakini Brandy Showah CNN’e yaptığı açıklamada “Hiç böyle bir şey görmedim. Burası harika bir küçük kasabaydı ve şimdi geriye bir şey kalmadı” dedi.

Mississippi Valisi, Twitter’da yaptığı açıklamada arama kurtarma ekiplerinin, ihtiyaç sahiplerine tıbbi yardım verdiğini belirtti.