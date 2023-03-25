Singapur, dünyanın Çin ile ABD arasında bir çatışmayı kaldıramayacağını açıkladı

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 11:54

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 11:54

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, Çin devlet televizyonu CCTV'ye verdiği röportajda, ABD ile Çin arasındaki kötüleşen ilişkiler konusunda uyarıda bulundu.

Çin'in dünya genelinde siyasi ve ekonomik nüfuzunun arttığına ve ABD ile görünür hale gelen rekabetine ilişkin değerlendirme yapan Lee, "Dünya, Çin ile dünyanın geri kalanı ve özellikle Çin ile ABD arasında bir çatışmayı kaldıramaz" dedi.

İki ülke arasındaki gerilimin adım adım çözülmesi gerektiğine işaret eden Lee, ilişkilerin öncelikle istikrara kavuşturulması ve ardından kademeli güven inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.

İki süper güç arasındaki sorunların çözümünün zaman alacağının altını çizen Lee, "Kolay değil ve her iki tarafta da siyasi baskılar var" şeklinde konuştu.

Son aylarda ABD ile Çin arasında giderek agresif söylemlere neden olan bir dizi kriz, Pekin ile Washington arasındaki ilişkileri daha da bozuyor.