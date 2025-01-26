'Sevkiyatı durdurulan bombalar yeniden İsrail'e gönderiliyor' iddiası

Yayınlanma: 26.01.2025 - 10:18

Güncelleme: 26.01.2025 - 10:23

Axios'un üç İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail hükümetinin Pentagon tarafından cuma günü, 1 tonluk bomba gönderilmesi konusundaki değişiklik hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

Yetkililer, 1800 adet MK-84 türü 1 tonluk bombanın bir gemiye yüklenip ileriki günlerde İsrail'e teslim edileceğini bildirdi.

Söz konusu kısıtlamanın kaldırılmasıyla ilgili Beyaz Saray'dan henüz resmi açıklama yapılmadı.

ABD'de Biden yönetimi, mayıs ayında İsrail'in, nüfusun yoğun olduğu Refah kentine saldırı düzenleyeceğini açıklaması üzerine, sivil kayıpları engellemek için bir tonluk ve 227 kilogramlık bombalardan oluşan bir sevkiyatı durdurduğunu açıklamıştı.

Söz konusu sevkiyatta 1800 adet 1 tonluk, 1700 adet de 227 kilogramlık bomba bulunduğu haberlere yansımıştı.

11 Temmuz 2024'te AA'ya açıklama yapan ve ismini vermek istemeyen bir yetkili, 227 kilogramlık bombaların yeniden İsrail'e gönderiminin başladığını, "nakliye sürecindeki" mühimmatın birkaç hafta sonra İsrail'e ulaşmasının beklendiğini kaydetmişti.

MK-84'ÜN ÖZELLİKLERİ

MK-84, ABD yapımı bir genel maksat bombasıdır ve Mark 80 serisi bombaların en büyüğüdür. Yaklaşık 2000 pound (908 kg) ağırlığa sahip olan bu bomba, yüksek infilaklı bir mühimmattır. Patlayıcı kısmı 429 kg ağırlığındadır ve genellikle Tritonal, Minol veya Composition H6 gibi yüksek infilaklı maddeler kullanılır. Bombanın uzunluğu 3.87 metre, çapı ise 457 mm'dir. Çelik bir gövdeye sahip olan MK-84, serbest düşüşlü olarak kullanılabildiği gibi, çeşitli güdüm kitleriyle donatılarak hassas bir mühimmat haline de getirilebilir.

MK-84, geniş bir etki alanına sahiptir ve patlama etkisi yaklaşık 360 metre yarıçapında bir alanı etkiler. Yüksek tahrip gücü sayesinde betonarme yapılar, düşman mevzileri, altyapılar ve büyük alan hedeflerine karşı oldukça etkilidir. Bu özellikleriyle, askeri tesisler, yeraltı depoları, köprüler ve pistler gibi çeşitli hedeflerde kullanılabilir. Farklı uçak platformlarından, örneğin F-16, F-15, F/A-18 ve B-52 gibi uçaklardan bırakılabilir.

MK-84, JDAM (Joint Direct Attack Munition) gibi GPS/INS güdümlü sistemler ya da Paveway lazer güdümlü kitlerle donatılarak hassas bir mühimmat haline getirilebilir. Termal veya TV güdümlü kitlerle de uyumlu olan bu bomba, modern savaş alanlarında hâlâ etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Geniş tahrip gücü nedeniyle dikkatli bir şekilde planlanarak kullanılması gereken bir mühimmat olan MK-84, güçlü ve çok yönlü bir çözümdür.