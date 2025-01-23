Müzik festivali baskınından sağ olarak kurtuldu: 2025 Eurovision'da İsrail'i temsil edecek

Yayınlanma: 23.01.2025 - 11:55

Güncelleme: 23.01.2025 - 11:55

Hamas'ın, 7 Ekim 2023'teki "Aksa Tufanı Operasyonu" kapsamında Nova müzik festivali baskınından sağ olarak kurtulan Yuval Raphael'in, 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'i temsil edeceği bildirildi.

24 yaşındaki Raphael, İsrail'de düzenlenen “Hakochav Haba” (Yükselen Yıldız) reality yarışmasını jüri ve halktan en yüksek oyu alarak kazandı ve Mayıs ayında İsviçre'nin Basel kentinde yapılacak 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nda yarışacak.

Raphael, yarışmanın finalinde, ABBA'nın “Dancing Queen” şarkısının balad versiyonunu söyleyerek şarkıyı müzik festivalinde hayatını kaybeden “tüm meleklere” ithaf etti.

Raphael, “Müzik iyileşme sürecimdeki en güçlü bileşenlerden biri” dedi.

Raphael'in 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nda söyleyeceği şarkı, Mart ayında Kan kamu yayıncısı tarafından toplanan bir komite tarafından seçilecek.

İsrail'i, 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nda güçlü bir pozisyonda ve ülkesiyle gurur duyarak temsil etmek istediğini söyleyen Raphael, “Onlara ülkenin hikayesini, benim yaşadıklarımı ve diğerlerinin yaşadıklarını anlatmak istiyorum. Hikayeyi anlatmak istiyorum ama acıma duygusuyla değil. Bunun karşısında ve kalabalıktan geleceğinden yüzde 100 emin olduğum yuhalamalar karşısında güçlü durmak istiyorum” dedi.

“CESET YIĞINLARININ ALTINA SAKLANARAK HAYATTA KALDIM”

Nova müzik festivali baskınında arkadaşlarıyla birlikte olduğu belirtilen amatör şarkıcı Raphael'in, yol kenarındaki bir bomba sığınağının içindeki ceset yığınlarının altına saklanarak hayatta kaldığı ifade edildi.

Raphael, 8 saat sonra İsrail ordusu tarafından kurtarılana kadar “Hamas savaşçılarının geldiğini ve savaşçıların, herkesin öldüğünden emin olmak için sığınağın içinde ateş açtıklarını” savundu.

Raphael'e göre, sığınağın içinde bulunan 40'tan fazla kişiden sadece 11'i sağ olarak kurtulmuş. Raphael, hala kafasında ve bacağında saldırıdan kalma şarapnel parçaları olduğunu kaydetti.

İsrail'in, geçtiğimiz yıl İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı, ülkenin yarışmadan men edilmesi yönündeki yaygın çağrılar ve yarışma sırasında arenadaki birçok kişinin yuhalamasıyla tartışmalara sahne olmuştu.

NOVA MÜZİK FESTİVALİ BASKINI

Nova müzik festivali baskını, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın, İsrail'e yönelik “Aksa Tufanı Operasyonu” kapsamında sabahın erken saatlerinde gerçekleşen bir saldırıdır. Bir Yahudi Bayramı olan Shemini Atzeret sırasında Supernova Açık Hava Konser Alanında gerçekleştirilen saldırı sonucunda 364 sivil öldürüldü, yüzlercesi yaralandı ve en az 40 sivil rehin alındı. Saldırı, İsrail tarihindeki “en büyük terör saldırısı” olarak kayda geçti.

Yaklaşık sabah 6.30'da havada roketler görülmüş ve 7.00'de bölgede Hava saldırısı sirenleri çalmış ve festival alanındaki siviller bölgeyi terk etmeye başlamıştır. Aynı sırada Hamas savaşçılarının motorsiklet, tır ve yamaç planörleri kullanarak festival bölgesine girdiği görüldü. Çevredeki bina, sığınak ve çalılara saklanan sivillerin, savaşçılar tarafından vurulduğu, araçlarıyla yola çıkan sivillerin ise sıkışan trafikten dolayı kaçamayarak rehin alındığı veya vurulduğu ifade edildi.

Bir ay sonra İsrail güvenlik birimleri, Hamas'ın, Nova müzik festivali hakkında ileri düzeyde bilgiye sahip olmadığını duyurdu. Haaretz, İsrail polisinin soruşturmasına göre şöyle yazdı: "Askeri helikopterlerimizden biri, Re'im adlı İsrail yerleşim birimi yakınındaki festivalde bulunan bazı insanları yanlışlıkla öldürmüş gibi görünüyor."