ABD'nin Teksas sınırında yakalandı: 'Hizbullah bombacısı göçmen'

ABD’nin Teksas eyaletinde, Hizbullah mensubu ve bombacı olduğunu söyleyen Lübnanlı bir kişinin düzensiz göçmen olarak sınırı geçerken yakalandığı ileri sürüldü.

AA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 09:25
ABD'nin Teksas sınırında yakalandı: 'Hizbullah bombacısı göçmen'
Abone Ol google-news

New York Post’un ilk duyurduğu, NBC’nin ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimine (CBP) teyit ettirdiğini belirttiği haberde, Hizbullah üyesi bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Basel Bassel Ebbadi adlı 22 yaşındaki kişinin 9 Mart’ta Teksas’ın El Paso sınırından geçerken sınır devriyelerince yakalandığı iddia edildi.

Ebbadi’nin ilk ifadesinde, Hizbullah tarafından eğitildiğini, New York’a gitmek ve orada bomba yapmak istediğini söylediği öne sürüldü.

Ebbadi’nin, daha sonra ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) biriminde verdiği ifadede ise Lübnan ve Hizbullah’tan kaçmaya çalıştığını çünkü insanları öldürmek istemediğini söylediği savunuldu.

Lübnan’da faaliyet gösteren Hizbullah, ABD Dışişleri Bakanlığınca yabancı terör örgütü listesinde bulunuyor.


ABD haberleri hizbullah haberleri göçmen haberleri

İlgili Haberler

ABD'den Hamas açıklaması: İsrail saldırısında öldürüldü

ABD'den Hamas açıklaması: İsrail saldırısında öldürüldü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den yapay zeka uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den yapay zeka uyarısı
Elon Musk iddiası: 'ABD istihbaratı için uydu ağı kuruyor'

Elon Musk iddiası: 'ABD istihbaratı için uydu ağı kuruyor'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan mitinginde slogan atanlara sinirlendi: ‘Çırağa müjde olmaz, ustaya olur’

Erdoğan mitinginde slogan atanlara sinirlendi: ‘Çırağa müjde olmaz, ustaya olur’
Polis memuru trafikte kavga etti, sürücüyü vurdu!

Polis memuru trafikte kavga etti, sürücüyü vurdu!
Murat Kurum'dan '21 yıldır iktidardasınız. Neden hazırlamadınız İstanbul’u depreme' sorusuna yanıt: Kentsel dönüşümle ilgili mücadele ettik

Murat Kurum'dan '21 yıldır iktidardasınız. Neden hazırlamadınız İstanbul’u depreme' sorusuna yanıt: Kentsel dönüşümle ilgili mücadele ettik
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 18 Mart 2024 Pazartesi 8. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 18 Mart 2024 Pazartesi 8. gün iftar menüsü
Ahmet Türk yanıtladı: AKP’yle görüşüyorlar mı?

Ahmet Türk yanıtladı: AKP’yle görüşüyorlar mı?
Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
'Kasada para yok' diyor ama... Mehmet Şimşek'in bankacılarla lüks iftarı

'Kasada para yok' diyor ama... Mehmet Şimşek'in bankacılarla lüks iftarı
Trans olduğunu açıklamıştı… Elliot Page’in yeni rolü belli oldu

Trans olduğunu açıklamıştı… Elliot Page’in yeni rolü belli oldu