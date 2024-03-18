Elon Musk iddiası: 'ABD istihbaratı için uydu ağı kuruyor'

Yayınlanma: 18.03.2024 - 16:07

Güncelleme: 18.03.2024 - 16:07

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin, bir ABD istihbarat örgütü ile yaptığı gizli bir sözleşme uyarınca yüzlerce casus uydudan oluşan bir ağ kurduğu iddia edildi. Konu hakkında bilgi sahibi beş kaynak, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, SpaceX'in Starshield birimi ile Ulusal Keşif Ofisi (NRO) isimli istihbarat örgütü arasında yapılan 1,8 milyar dolar değerindeki sözleşmenin 2021 yılında imzalandığı bilgisini verdi.

Buna göre, ABD'de casus uyduların idaresinden sorumlu istihbarat örgütü olan NRO ile imzalanan anlaşma, SpaceX'in ABD istihbarat ve askeri projelerindeki dahlinin boyutunu ortaya koymuş oldu. Kaynakların aktardığına göre, programın başarılı olması durumunda, bu, ABD hükümeti ve askeri birimlerinin dünya çapında hemen her yerdeki olası hedefleri hızlı bir şekilde tespit etme kabiliyetini de önemli ölçüde artıracak.

NRO, SPACEX İDDİALARI HAKKINDA YORUM YAPMAYI REDDETTİ

Starshield biriminin bir ABD istihbarat servisi ile 1,8 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladığını ilk olarak ABD'nin The Wall Street Journal gazetesi şubat ayında duyurmuştu. Reuters'ın araştırması ise söz konusu anlaşmanın dünyada görüntülenme kapasitesine sahip yüzlerce uydudan oluşan yeni ve güçlü bir casus sistem ile ilgili olduğunu göstermiş oldu. Söz konusu sistemin, dünyaya yakın yörüngelerde faaliyet gösterebileceği ifade edildi.

Öte yandan, ajans, yeni uydu ağının ne zaman çevrimiçi olacağını ya da kendileri de ayrıca sözleşme yapan hangi diğer şirketlerin programın bir parçası olduğunu tespit edemedi. NRO ise konuya ilişkin açıklamasında 'sofistike uydu sistemleri geliştirme misyonunu ve diğer hükümet kurumları, şirketler, araştırma kuruluşları ve ülkelerle ortaklıklarını' kabul etse de SpaceX'in dahli konusundaki iddialar hakkında yorum yapmayı reddetti.

2020 YILINDAN BU YANA PROTOTİPLER OLUŞTURULUYOR

Reuetrs'a konuşan kaynaklar ise söz konusu uyduların yerdeki hedefleri takip edebildiğini ve bunlarla ilgili verileri ABD istihbaratı ve askeri yetkilileri ile paylaşabildiğini söyledi. Buna göre, bu bağlamda 2020 yılından bu yana 12'ye yakın prototip oluşturuldu. Yörüngedeki nesneleri gösteren bir ABD hükümet veri tabanı, pek çok SpaceX misyonunun ne şirkete ne hükümetin şimdiye kadar kabul ettiği uyduları kullandığını ortaya koydu. İki kaynak, bunların Starshield ağı için geliştirilen prototipler olduğunu teyit etti.