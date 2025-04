ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Barrak, Gaye Erkan’ın eski mesai arkadaşı

Yayınlanma: 13.04.2025 - 14:55

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘yakın arkadaşı’ ve Cumhuriyetçilerin önde gelen bağışçılarından birisi olan Barrack, geçtiğimiz haftalarda senatoda yaptığı konuşmasında Lübnan asıllı dedesinin ‘Osmanlı’ kökenini ön plana çıkarırken, Türkiye’ye İran, Rusya ve ekonomi başta olmak üzere bir dizi mesaj verdi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Trump ile çatışmadan kaçınmayı’ öneren Barrack’ın, Türkiye’nin eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile olan bağlantısı dikkat çekiyor.

"ERKAN’IN ÖNÜNÜ AÇTI İDDİASI"

Tom Barrack’ın Erkan’ın First Republic Bank’taki eski çalışma arkadaşlarından olması sebebiyle Barrack’ın, First Republic Bank’ta görev yaptığı sırada Erkan’ın ‘önünü açtığı’ iddia ediliyor. 2014'te First Republic ekibine katıldı ve yatırım bölümü başkanı ve risk yönetimi eş başkanı olarak çalışmaya başladı. Ocak 2016'da bankanın mevduat bölümü başkanı, Mayıs 2017'de de yönetim kurulu başkanlığına getirildi. 13 Şubat 2019'da First Republic Bank yönetim kurulu, başkan Hafize Gaye Erkan'ı bankanın icra kurulu başkanı olarak tayin etti. 2019-2021 yılları arasında bankanın yönetim kurulunda yer aldı ve First Republic'i 1985'te kuran James H. Herbert ile birlikte 15 Temmuz 2021 tarihinde eş-CEO oldu. Basına yansıyan iddialara göre o dönemde First Republic Bank’ın yönetim kurulu üyelerinden bazılarının Erkan’ın yöneticiliğine karşı çıkıyordu ancak Barrack, Erkan’ı destekledi.

MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

Akabinde Türkiye’de 2023’te Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Erkan, Şubat 2024’te bu görevden alındı. Ancak Tom Barrack, Erkan'ın Merkez Bankası Başkanı olmasından sonra Türkiye'ye bizzat ziyarete geldi. İddialara göre Barrack, geçtiğimiz yıl Ankara'ya yaptığı ziyarette hem Erkan'ı makamında ziyaret etti hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Saray’da ağırlandı. Erkan’ın yeni ABD Büyükelçisiyle geçmiş mesaisi sebebiyle ekonomi yönetiminde yeniden yer alma olasılığı Ankara’da tartışılmaya başlandı.

"BİLİNÇLİ BİR TERCİH"

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) dış politika program direktörü ve Türkiye’nin eski Los Angeles Başkonsolosu Gülru Gezer, “Barrack’ın Trump ile doğrudan ilişkisi olması sebebiyle dibe vurmuş ilişkilerin yeniden toparlanması adına son derece önemli, bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz dönemlerde de Türkiye’ye gelip, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. İkili ilişkilerinin bir artı değer sağlayacağını değerlendiriyorum” dedi.

"TÜRK YETKİLİLERLE İYİ İLİŞKİ"

Türk-Amerikan ilişkilerindeki sorunlara ilişkin Barrack’ın Trump ile doğrudan iletişimi sayesinde sorunların çözümünde avantaj yakalanabileceğine işaret eden Gezer, “Barrack’ın atanmasının öncesinde bir önceki Merkez Bankası Başkanımız Erkan’ı tanımasının bir rol oynadığı yönünde basında bazı bilgiler yer aldı. Gaye Hanım’a yönelik de bir görevlendirme söz konusu olabileceğini ilişkin iddialar yer aldı. Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz ancak önemli olan kendisinin daha önce belirli Türk yetkililerle ilişki tesis etmiş olması. Türkiye’ye Türk yetkililerle iyi ilişkileri olan birisinin gönderilmesi konusunda bir irade olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.