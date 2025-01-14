Hafize Gaye Erkan ortaya çıktı: Okul açılışına katıldı

Yayınlanma: 14.01.2025 - 18:07

Güncelleme: 14.01.2025 - 18:07

Görevden alınan eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Adıyaman’da okul açılışına katıldı.

Aslan Selim Anadolu Lisesi’nin açılış törenine, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Merkez Bankası eski Başkanı Hafize Gaye Erkan, bürokratlar, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları katıldı.

Açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulun Adıyaman’a kazandırılmasını sağlayan Merkez Bankası Eski Başkanı Hafize Gaye Erkan’a teşekkür etti. Bakan Tekin, “O da bu milletin ferdi olmanın sorumluluk bilinciyle hareket etti. Bize ulaştığında O’nu hemen yetkililere yönlendirdik ve okul çok kısa sürede tamamlanmış oldu. Gaye hanımın şahsında okulun yapımına katkı veren tüm yetkililere ve hayırseverlere teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Merkez Bankası eski Başkanı Hafize Gaye Erkan da “Eminim gençlerimiz, bu okulda sadece eğitim almakla kalmayacak, benim de sıkı sıkıya bağlı olduğum dürüstlük, çalışkanlık ve alçakgönüllülük gibi üstün değerleri kazanarak mezun olacak. Öğrenciler akademik, sosyal ve duygusal olarak gelişebilecekleri ilham verici öğrenme ortamında parlak bir geleceği şekillendirecekler. Eğitimin devamı konusunda ihtiyaç duyacakları rehberlik ve destek için her zaman yanlarında olacağız. Öğrenmeyi öğrenmekten korkmasınlar, eğitimle sınırsız bir başarının onları beklediğini bilsinler” diye konuştu.

Erkan’ın liderliğiyle okulun yapımı için 1 milyon dolar bağış toplandığı açıklandı.