Hamas: 'Taylandlı rehineler Erdoğan'ın çabalarıyla serbest kaldı'

Yayınlanma: 26.11.2023 - 13:29

Güncelleme: 26.11.2023 - 13:29

İsrail ile Hamas arasında varılan geçici ateşkes anlaşması kapsamında rehine takasının ikinci aşaması, dün gece gerçekleştirildi. Bu kapsamda Hamas, 13'ü İsrailli 4'ü Tayland vatandaşı olmak üzere 17 kişiyi serbest bıraktı. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği cuma günü ise Hamas, 13 İsrailli, 10 Taylandlı ve bir Filipinler vatandaşını salıverdi.

Rehine takasına ilişkin açıklama yapan Hamas, Taylandlı esirlerin 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarına yanıt olarak serbest bırakıldığını' bildirdi. Telegram'dan yayınlanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarına yanıt olarak Gazze'deki Taylandlı esirler serbest bırakıldı"

TRT'de yer alan haberde ise, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT’e talimatı sonrası yapılan görüşmelerin ardından Taylandlı esirler serbest bırakıldı" denildi.

TAHRAN YÖNETİMİ 'TAYLAND'IN TALEBİ ÜZERİNE BİZ YAPTIK' DEDİ

Ateşkesin ilk gününde düzenlenen rehine takasının ardından İran'ın Tayland Büyükelçiliği, Tahran yönetimi sayesinde Taylandlı rehineleri serbest bırakıldığını ileri sürmüştü. Tayland'dan gelen talep üzerine böyle bir girişimde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti: "İslam Cumhuriyeti yetkililerinin Beyrut'a ziyareti sırasında İran, Hamas yetkililerine bu rehinelerin bir listesini verdi ve Hamas liderlerinden Taylandlı rehineleri serbest bırakmalarını istedi. Bu talep Hamas tarafından kabul edildi ve ateşkesin ardından 10 Taylandlı rehine serbest bırakıldı."

İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani de, Tayland hükümetinin talebi üzerine Gazze’de Hamas tarafından rehin alınan esrilerin serbest bırakılması için Katar’da Hamas yetkilileriyle görüşme yaptıklarını bu vesileyle rehinelerin serbest bırakıldığını doğruladı. Tayland Dışişleri Bakanı’nın İranlı mevkidaşına esirlerin bırakılması için 'ısrarla' talepte bulunduğunu dile getiren Kenani, “Dışişleri Bakanımız Tayland vatandaşı mahkûmların serbest kalması için girişmelerini başlatmış esirlerin adı ve bilgileri içeren kâğıdı Hamas’a teslim etti” dedi.