Elon Musk, seçim gecesini Trump'ın Florida'daki evinde geçirecek

ABD'li milyarder girişimci Elon Musk, seçim gecesini Donald Trump ve yakın çevresiyle birlikte eski başkanın Florida'daki evinde geçirecek.

Elon Musk, seçim gecesini Trump'ın Florida'daki evinde geçirecek
Abone Ol google-news
Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 05.11.2024 - 22:50

ABD'li milyarder girişimci Elon Musk, seçim gecesini desteklediği Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ve yakın çevresiyle birlikte eski başkanın Florida'daki evinde geçireceği bildirildi.

Musk'ın, Trump tarafından düzenlenen ve hepsi de farklı düzeylerde ayrıcalıklara sahip olan bir dizi toplantıdan birinde seçim sonuçlarını izleyeceği kaydedildi.

Musk'ın katılımı, Trump'ın, oyların sayıldığı oldukça kaotik bir geceye ve sosyal medya platformu X'i kontrol eden kişiye doğrudan erişebileceği anlamına gelecektir.

Musk, son haftalarda açık sözlü bir Trump destekçisi oldu. Trump'ı desteklemek için milyonlarca dolar harcayan Musk, onun adına etkinlikler de düzenledi.

New York Times'ın haberine göre, son günlerde erken oy verileriyle ilgili yanlış bilgiler paylaşan Musk'ın, kişisel X akışını seçimle ilgili yanlış bilgileri desteklemek için kullanabileceğine dair Demokratlar arasında korkular var.


Etiketler: #elon musk #Donald Trump

İlgili Haberler

ABD'de seçim heyecanı: Trump, eşi Melania ile birlikte oyunu kullandı

ABD'de seçim heyecanı: Trump, eşi Melania ile birlikte oyunu kullandı
ABD'de seçim maratonu başladı: Harris ve Trump'ın temel vaatleri neler?

ABD'de seçim maratonu başladı: Harris ve Trump'ın temel vaatleri neler?
Trump, Meksika'yı gümrük vergisiyle tehdit etti

Trump, Meksika'yı gümrük vergisiyle tehdit etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler