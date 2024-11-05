Elon Musk, seçim gecesini Trump'ın Florida'daki evinde geçirecek

Yayınlanma: 05.11.2024 - 22:50

Güncelleme: 05.11.2024 - 22:51

ABD'li milyarder girişimci Elon Musk, seçim gecesini desteklediği Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ve yakın çevresiyle birlikte eski başkanın Florida'daki evinde geçireceği bildirildi.

Musk'ın, Trump tarafından düzenlenen ve hepsi de farklı düzeylerde ayrıcalıklara sahip olan bir dizi toplantıdan birinde seçim sonuçlarını izleyeceği kaydedildi.

Musk'ın katılımı, Trump'ın, oyların sayıldığı oldukça kaotik bir geceye ve sosyal medya platformu X'i kontrol eden kişiye doğrudan erişebileceği anlamına gelecektir.

Musk, son haftalarda açık sözlü bir Trump destekçisi oldu. Trump'ı desteklemek için milyonlarca dolar harcayan Musk, onun adına etkinlikler de düzenledi.

New York Times'ın haberine göre, son günlerde erken oy verileriyle ilgili yanlış bilgiler paylaşan Musk'ın, kişisel X akışını seçimle ilgili yanlış bilgileri desteklemek için kullanabileceğine dair Demokratlar arasında korkular var.