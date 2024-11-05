Trump'ın kazanması halinde 'saldırı' tehdidinde bulunan adam tutuklandı

ABD'de bir adam, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın seçimi kazanması halinde şiddet içeren bir saldırı gerçekleştireceği tehdidinde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Trump'ın kazanması halinde 'saldırı' tehdidinde bulunan adam tutuklandı
Abone Ol google-news
Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 05.11.2024 - 23:02

ABD'nin Michigan eyaletinde 25 yaşında bir adam, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın seçimi kazanması halinde şiddet içeren bir saldırı gerçekleştireceği tehdidinde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Savcılar, Isaac Sissel adındaki adamın, Batı Virginia'daki FBI Ulusal Tehdit Operasyonları Merkezi'ne bir tehdit mektubu gönderdiğini söyledi.

Mektupta, şu ifadeler yer aldı:

“Trump'ın seçimi kazanması durumunda muhafazakâr Hıristiyan pisliğine karşı bir saldırı gerçekleştireceğim. Elimde çalıntı bir Ar15 ve adını vermeyi reddettiğim bir hedef var, böylece planlarımdan kurtulmaya devam edebilirim. Belirli bir kurban ya da silahı sakladığım yeri bulma becerisi olmadan, ben saldırıyı tamamlayana kadar FBI'ın yapabileceği hiçbir şey yok.”

Sissel'in, mahkemeye çıkacağı belirtildi.


Etiketler: #Donald Trump #ABD

İlgili Haberler

Elon Musk, seçim gecesini Trump'ın Florida'daki evinde geçirecek

Elon Musk, seçim gecesini Trump'ın Florida'daki evinde geçirecek
ABD'de seçim heyecanı: Trump, eşi Melania ile birlikte oyunu kullandı

ABD'de seçim heyecanı: Trump, eşi Melania ile birlikte oyunu kullandı
ABD'de seçim maratonu başladı: Harris ve Trump'ın temel vaatleri neler?

ABD'de seçim maratonu başladı: Harris ve Trump'ın temel vaatleri neler?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler