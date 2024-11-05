Trump'ın kazanması halinde 'saldırı' tehdidinde bulunan adam tutuklandı

Yayınlanma: 05.11.2024 - 23:02

Güncelleme: 05.11.2024 - 23:02

ABD'nin Michigan eyaletinde 25 yaşında bir adam, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın seçimi kazanması halinde şiddet içeren bir saldırı gerçekleştireceği tehdidinde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Savcılar, Isaac Sissel adındaki adamın, Batı Virginia'daki FBI Ulusal Tehdit Operasyonları Merkezi'ne bir tehdit mektubu gönderdiğini söyledi.

Mektupta, şu ifadeler yer aldı:

“Trump'ın seçimi kazanması durumunda muhafazakâr Hıristiyan pisliğine karşı bir saldırı gerçekleştireceğim. Elimde çalıntı bir Ar15 ve adını vermeyi reddettiğim bir hedef var, böylece planlarımdan kurtulmaya devam edebilirim. Belirli bir kurban ya da silahı sakladığım yeri bulma becerisi olmadan, ben saldırıyı tamamlayana kadar FBI'ın yapabileceği hiçbir şey yok.”

Sissel'in, mahkemeye çıkacağı belirtildi.