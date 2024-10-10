ABD'yi 'yüzyılın kasırgası' vurdu: 2,6 milyon kişiyi elektriksiz bıraktı!

Yayınlanma: 10.10.2024 - 10:34

Güncelleme: 10.10.2024 - 11:20

Ulusal Kasırga Merkezi, günlerdir Florida'yı vurması beklenen Milton Kasırgası'na ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu kasırganın 3 kategorisiyle, Florida'nın Siesta Key bölgesini vurduğu belirtildi.

Milton'ın şiddetinin, karaya vurmasından birkaç saat sonra kademeli bir şekilde azarak 1. kategoriye kadar indiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Tampa ve St. Petersburg sakinlerine "son derece tehlikeli kasırga kuvvetindeki rüzgarların" bölgeye yayılması nedeniyle acilen güvenli yerlere geçmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage sitesinde, söz konusu kasırga nedeniyle yaklaşık 2,6 milyon kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi.

Kasırganın su şebekesine zarar vermesi nedeniyle içme suyu hizmetinin geçici olarak durdurulduğu St. Petersburg bölgesinde, şiddetli yağış ve rüzgarların etkisiyle bir vinç yıkılırken, evler ve yapılar da hasar gördü.

Kasırgadan etkilenenlerden St. Lucie bölgesinde ise Şerif Keith Pearson, bölgede can kaybı olduğu bilgisini paylaşırken, daha fazla ayrıntı vermedi.

MILTON KASIRGASI

2024'ün en güçlü kasırgalarından biri olacağı düşünülen Milton Kasırgası'nın, 'kategori 5' şiddetine ulaşması beklenmekte ve şu ana dek en yüksek rüzgar hızı 285 km/s olarak ölçülmüştür. Bu kasırga, Atlantik havzasında kaydedilen en güçlü kasırgalardan biridir ve 2005'teki Wilma Kasırgası'ndan bu yana en yoğun kasırga olarak kabul edilmiştir.

Milton, Meksika Körfezi'nde oluşmuş ve sıcak deniz yüzeyi sıcaklıkları ile düşük rüzgar kesmesi gibi elverişli koşullar altında hızla güçlenmiştir. Kasırga, Florida'ya doğru ilerlerken özellikle Tampa ve St. Petersburg bölgelerine zarar vereceği tahmin edilmektedir. Yetkililer, kasırganın oluşturacağı su baskınları ve fırtına dalgaları nedeniyle geniş çaplı tahliyeler gerçekleştirmiştir. Bazı kıyı bölgelerinde su seviyesinin 3 metreyi aşabileceği ve ciddi sel felaketlerine yol açacağı öngörülmektedir.

Ulusal Hava Servisi, birçok evin haftalarca veya aylarca yaşanamaz hale geleceği konusunda uyarıda bulunmuş, özellikle mobil evlerin tamamen yıkılabileceğini belirtmiştir. Florida genelinde milyonlarca insanın bu kasırgadan etkilenmesi beklenmekte ve kasırga öncesi hazırlıklar kapsamında yakıt dağıtımı yapılmakta ve sığınaklar açılmaktadır.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın "en güçlüsü" olabileceği uyarısında bulunmuştu. Kasırgaya hazırlık konusunda ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden ABD Başkanı Joe Biden ise "Milton, yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor" yorumunu yapmıştı.

Söz konusu kasırga, kısa bir süre önce Florida eyaletini vurarak 227 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Helene Kasırgası'nın ardından geldi.