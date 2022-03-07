AB'nin Rusya çıkmazı: Enerji sektörü yaptırımların dışında kaldı

07 Mart 2022 Pazartesi, 17:05

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, alternatif enerji kaynakları bulunana kadar Rusya'dan gelen enerjiye ihtiyaç duyulduğu için Avrupa Birliği'nin (AB) Rus enerji sektörünü yaptırımların dışında bıraktığını açıkladı.

Avrupa'nın Rus petrolü ve gazını ödemek için kullandığı Gazprombank GZPRI.MM geçen hafta Rusya bankalarına yönelik uygulanan swift yasaklarından muaf tutulmuştu.

Scholz, "Alman federal hükümeti, Rus enerjisine alternatifler geliştirmek için aylardır Avrupa Birliği'ndeki ve diğer ortaklarıyla ivedilikle çalışmaktadır. Bu, bir gecede yapılamaz" dedi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün ABD ve Avrupalı müttefiklerinin Rusya'nın petrol ihracatına yaptırım getirme olasılığını değerlendirdiğini açıkladı. Beyaz Saray ise Kongre'deki komitelerle birlikte muhtemel yaptırımların çerçevesini oluşturmak için çalışma başlattı.