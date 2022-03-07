Rusya açıkladı: Ukrayna'da 70'i Türk 1600 kişi rehin alındı

07 Mart 2022 Pazartesi, 15:24

Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin canlı kalkan olarak 1600’den fazla yabancı yurttaşını rehin tuttuğunu ifade etti.

Sputnik'in haberine göre; basın toplantısında konuşan Mizintsev, "Kievli radikaller canlı kalkan olarak bin 634 yabancıyı rehin tutmaya devam ediyor. Harkov’da 200 Ürdün, 40 Mısır, 15 Vietnam, 2 Endonezya yurttaşı olmak üzere 257 kişi mevcut. Sumi’de 576 Hindistan, 159 Tanzanya, 121 Çin, 100 Gana, 70 Ürdün, 60 Mısır, 16 Pakistan, 15 Tunus, 14 Zambiya, 8 Kazakistan ve 1 Sırbistan yurttaşı olmak üzere bin 140 kişi var. Mariupol’de 70’i Türkiye, 18’i Kazakistan yurttaşı 88 kişi mevcut" ifadelerini kullandı.

Mizintsev’e göre, Herson’da 15 Mısır yurttaşı; Odessa’da 7 Endonezya yurttaşı; Kiev’de 20 Togo, 7 İngiltere ve 6 Benin yurttaşı; Çernigov’da 12 Pakistan ve 9 Endonezya yurttaşı rehin tutuluyor.

Rusya, bu kişilerin akıbeti konusunda bu ükelerin diplomatik kuruluşları ile 24 saat çalışmalar yürütüyor.