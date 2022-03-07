Rusya açıkladı: Ukrayna'da 70'i Türk 1600 kişi rehin alındı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin canlı kalkan olarak 1600’den fazla yabancı yurttaşın rehin tuttuğunu açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin canlı kalkan olarak 1600’den fazla yabancı yurttaşını rehin tuttuğunu ifade etti.
Sputnik'in haberine göre; basın toplantısında konuşan Mizintsev, "Kievli radikaller canlı kalkan olarak bin 634 yabancıyı rehin tutmaya devam ediyor. Harkov’da 200 Ürdün, 40 Mısır, 15 Vietnam, 2 Endonezya yurttaşı olmak üzere 257 kişi mevcut. Sumi’de 576 Hindistan, 159 Tanzanya, 121 Çin, 100 Gana, 70 Ürdün, 60 Mısır, 16 Pakistan, 15 Tunus, 14 Zambiya, 8 Kazakistan ve 1 Sırbistan yurttaşı olmak üzere bin 140 kişi var. Mariupol’de 70’i Türkiye, 18’i Kazakistan yurttaşı 88 kişi mevcut" ifadelerini kullandı.
Mizintsev’e göre, Herson’da 15 Mısır yurttaşı; Odessa’da 7 Endonezya yurttaşı; Kiev’de 20 Togo, 7 İngiltere ve 6 Benin yurttaşı; Çernigov’da 12 Pakistan ve 9 Endonezya yurttaşı rehin tutuluyor.
Rusya, bu kişilerin akıbeti konusunda bu ükelerin diplomatik kuruluşları ile 24 saat çalışmalar yürütüyor.
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