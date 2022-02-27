AB'nin Sputnik yasağına ilk yanıt: 'Tüm interneti yasaklamalarını öneriyoruz'

27 Şubat 2022 Pazar, 21:42

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü operasyona yanıt olarak getirilecek yeni düzenelemeleri duyurdu.

Leyen, bu kapsamda Rus RT televizyonu ve Sputnik haber ajansının AB’de yasaklanacağını kaydetti.

SPUTNİK'TEN YANIT



AB’nin Sputnik radyosu ile RT televizyonunu yasaklama kararına Sputnik haber ajansından tepki geldi.

Sputnik'in yanıtında şu ifadelere yer verildi:

“Avrupa Birliği’ne bu yarı tedbirlerle yetinmemeyi, tüm interneti yasaklamalarını öneriyoruz.”

Simonyan: Tüm ülkelerde bizim için özveriyle çalışan ve çalışmaya devam eden hiç bir kişi işten çıkarılmayacak

Rossiya Segodnya medya grubu ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ise konuya ilişkin Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “RT ve Sputnik’in AB’de yasaklanması bağlamında, tüm ülkelerde bizim için özveriyle çalışan ve çalışmaya devam eden hiç bir kişi işten çıkarılmayacak. Yasaklar koşullarında işimizi nasıl yapacağımızı biliyoruz. Bizi sekiz yıldır buna hazırlayan bu 'özgürlük savunucularıydı'.” ifadelerini kullandı.