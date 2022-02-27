Son dakika gelişmesi... AB'den Sputnik ve RT kararı: Belarus'a ek yaptırımlar geliyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belarus'a yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu. Leyen ayrıca, Sputnik ve Russia Today ile bunlara bağlı medya kuruluşlarının AB'de yasaklanacağını bildirdi.

AA
27 Şubat 2022 Pazar, 19:40
Son dakika gelişmesi... AB'den Sputnik ve RT kararı: Belarus'a ek yaptırımlar geliyor
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rus güçlerin Ukrayna'ya giriş için kullandığı Belarus'a yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu. 

Leyen ayrıca, Rusya merkezli Sputnik ve Russia Today yayın kuruluşlarının da AB'de yasaklanacağını bildirdi. AB Komisyonu, savaştaki bir ülke için silah alım ve teslimatını finanse edeceklerini 'tarihte bir ilk' diye duyurdu.  

SPUTNİK VE RT YASAKLANIYOR

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Sputnik ve Russia Today ile bunlara bağlı medya kuruluşlarının AB'de yasaklanacağını bildirdi.

'TARİHTE İLK' DİYEREK DUYURDULAR

AB Komisyonu, tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı.


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