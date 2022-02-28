Acil çağrı: Putin ve Macron görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşme, Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes müzakerelerinin devam ettiği sırada gerçekleştirildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Görüşme sonrası Macron'un ofisinden yapılan açıklamada, "Macron ve Putin gelecek günlerde de temasta kalmak noktasında uzlaştı" denildi.
Açıklamada ayrıca, "Paris'in, Moskova'yı derhal ateşkese davet ettiği" de belirtildi. Görüşmede Macron'un sorusu üzerine, "Putin'in 3 noktadan Ukrayna'ya girmek istediği"nin doğrulandığı kaydedildi.
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