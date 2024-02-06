'Açlık tarikatı' liderine suçlama: '191 çocuğun ölümünden sorumlu'

Yayınlanma: 06.02.2024 - 16:11

Güncelleme: 06.02.2024 - 16:11

Mahkeme, tarikata ilişkin yürütülen davada, daha önce terör, taksirle adam öldürme ve işkence gibi suçlamalar yönelttiği tarikat lideri ve 29 şüpheliye, çocuk ölümleriyle ilgili cinayet suçlamasında bulundu.

Yetişkinlerden ayrı olarak görülen 191 çocuğa ilişkin davada, tarikat lideri Mackenzie suçlamaları kabul etmedi.

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie hakkında, Nisan 2023'te kilisesindekilere aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşacaklarını vadederek çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Kilisenin olduğu Shakahola Ormanı'ndan 429 ceset çıkarılmasının ardından 238 yetişkin ve 191 çocuğun davaları ayrıldı.