Adidas, Kanye West ile ortaklığını bitirdi: 'Nefret söylemine müsamaha gösteremeyiz'
Almanya merkezli spor ürünleri markası Adidas, son dönemde yaptığı açıklamalarla tartışma yaratan ABD'li rapçi Kanye West ile ortaklığını bitirdiğini duyurdu. Şirket, "antisemitizm ve her türlü nefret söylemine" asla müsamaha göstermeyeceğini bildirdi.
Merkezi Almanya'da bulunan spor ürünleri markası Adidas, dünya çapında tanınmış rapçi, yapımcı ve moda tasarımcısı Kanye Omari West'in "antisemitik" sözlerinin ardından West ile ortaklığını bitirdiğini duyurdu.
Adidas'tan yapılan açıklamada, şirketin "antisemitizm ve her türlü nefret söylemine" müsamaha gösteremeyeceği belirtildi.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Ye'nin (Kanye Omari West'in adı) son değerlendirmelerinin kabul edilemeyeceği, bunların Adidas'ın "çeşitlilik ve kapsayıcılık" değerlerini ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "Kapsamlı bir değerlemenin ardından şirket, Ye ile ortaklığını derhal sona erdirme, Yeezy markalı ürünlerin üretimini durdurma, Ye ve şirketlerine yapılan tüm ödemeleri durdurma kararı aldı" denildi.
Adidas bünyesinde gelişim gösteren Yeezy koleksiyonu, Adidas'ın toplam satışlarının yüzde 8'ini oluşturuyor. Söz konu kararın, Adidas'ın bu yılki karını 250 milyon avro olumsuz etkileyeceği belirtildi.
West, Paris Moda Haftası'na "Beyazların Hayatı Önemlidir" yazan bir kıyafet ile katılmıştı.
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