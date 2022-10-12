Kanye West, Adidas yetkililerine porno izletti

12 Ekim 2022 Çarşamba, 11:58

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West görüştüğü Adidas yetkililerine porno izletti. Ünlü rapçi dün YouTube'dan yayımladığı videoda, aralarındaki işbirliğini gözden geçirme kararı alan Adidas'la gerçekleştirdiği toplantıdan bir kesit yayımladı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; West haricindeki herkesin yüzünün blurlandığı videoda rapçi, kimliği belirsiz Adidas temsilcilerine telefonda bir görüntü izletiyor.

West pornodaki oyunculardan birinin sesini, yetkililerden birinin sesine benzetiyor.

"ŞU ANDA HİSSETTİĞİNİZ ŞEY AŞIRI RAHATSIZLIK"

Bunun ardından bir yetkili, "Bu porno film mi?" diye soruyor. West "Evet" yanıtını verince yetkili "Aman Tanrım" diyor. Adidas temsilcisi, "Hadi ama adamım" deyip kolunu ittirince West telefonu uzaklaştırıyor.

45 yaşındaki rapçi, porno filmin konusu ve Adidas'la yaptığı anlaşma arasında bir paralellik çizerek "Bu videonun konsepti, adamın aldatmasıydı" diye konuşuyor.

West'in ekibinin bir üyesi daha sonra "Şu anda hissettiğiniz şey aşırı rahatsızlık. Asıl mesele de bu" ifadesini kullanıyor:

"Bu adamın fikirlerini, eserlerini çalmak çocuk çalmaya benziyor. Bunların hepsi West'in aklının çocukları ve siz onları kaçırdınız."

Kimliği belirsiz adam, Yeezy markasından esinlenilen ürünlerden önemli gelir elde edildiğini, çünkü farkın anlaşılamadığını savunuyor. West tarafı daha sonra giyim firması Gap'le anlaşmayı sonlandırdıklarını hatırlattı:

"Gap yanlış yaptığını biliyordu. Siz de yanlış yaptığınızı biliyorsunuz."

ADIDAS, WEST'LE İŞBİRLİĞİNİ GÖZDEN GEÇİRME KARARI ALMIŞTI

West, Adidas'ın çıkarttığı terliklerin, kendi Yeezy tasarımının bir kopyası olduğunu haziranda iddia etmişti. Grammy ödüllü sanatçı ağustosta da Adidas'ı, kendisine danışmadan karar almakla suçlamıştı. Adidas ise geçen hafta West'le işbirliğini gözden geçirme kararı aldığını duyurmuştu.

West ayrıca iki sene önce imzalanan 10 yıllık ortaklık anlaşmasına Gap'in uymadığını gerekçe göstererek işbirliğini geçen ay sonlandırmıştı. Yeezy markasının adını taşıyan kıyafetlerin satıldığı özel mağazalar açılmasının anlaşmada yer aldığı ancak bu sözün yerine getirilmediği vurgulanmıştı.