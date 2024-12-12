AFAD duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Irak’ın kuzeyinde bulunan Bayji'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 4.5 büyüklüğünde deprem
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2024 - 18:27

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Irak’ın kuzeyinde bulunan Bayji'de 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 

Buna göre deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. 


Etiketler: #afad #ırak #deprem

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