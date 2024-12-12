AFAD duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 12.12.2024 - 18:27

Güncelleme: 12.12.2024 - 18:27

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Irak’ın kuzeyinde bulunan Bayji'de 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Buna göre deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.