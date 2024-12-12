AFAD duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Irak’ın kuzeyinde bulunan Bayji'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Irak’ın kuzeyinde bulunan Bayji'de 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Buna göre deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 12, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Bayji, Salahaddin (Irak)
Tarih:2024-12-12
Saat:17:20:14 TSİ
Enlem:35.12889 N
Boylam:43.30722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/OpSn6IswpO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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