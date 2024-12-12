Pamukkale Sitesi davası: Devletin kurumları bu depremi öngörmemiş

Yayınlanma: 12.12.2024 - 12:02

Güncelleme: 12.12.2024 - 12:02

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Pamukkale Sitesi'nin A bloğu, 6 Şubat depremlerinde yerle bir oldu. Binanın yıkılması sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi ise yaralandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhitler Sadık Doğan ve Yusuf Alageyik ile teknik uygulama sorumlusu ve statik proje müellifi Atilla Gökçek hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

Pamukkale Sitesi'nin altıncı duruşması, 2 Aralık'ta Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Sadık Doğan'ın katılmadığı duruşmaya depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ve taraf avukatları katıldı.

"20 SENE SONRA SORUMLULUK KALKMIŞTIR''

Tutuklu sanık teknik uygulama sorumlusu ve statik proje müellifi Atilla Gökçek savunmasında, şu görüşleri ileri sürdü:

"Ruhsat alınmadan inşaata başlanılmıştır, bu konuda bilgim yoktur. Ben herhangi bir şekilde inşaat alanına çağrılmadım. Deprem olacağını bilemezdim. Bu deprem o dönemki yönetmeliğe göre belirlenen şiddetten daha fazla şiddette olmuştur. Devletin kurumları bu depremi ön görmemiştir. Ön görmüş olsa 9 deprem yönetmeliği olmazdı. Biz projeyi o dönemki deprem yönetmeliğine uygun olarak hazırladık. 1975 yılındaki deprem yönetmenliği 10 sayfayken 2018 deprem yönetmenliği 350 sayfadır. Binanın 23 sene ayakta aldığı göz önüne alındığında 20 seneden sonra sorumluluk kalkmıştır. Son bilirkişi raporunda da o dönemki yönetmeliklerin yetersiz kaldığı açıklanmıştır ancak bunda kusur bende değildir. Son 4 katın yıkılmaması beni aklamaktadır, bilirkişi raporu bunu teyit etmiştir. Pamukkale Sitesi A ve B bloktan oluşmaktadır. Binayı kaçak olarak ruhsatsız şekilde yapanlar binanın yıkımından sorumludurlar. Bunu yapan kişiler Sadık Doğan ve Selçuk Gökçek'tir. Projeyi biz o dönemki yönetmenliğe uygun şekilde yapmıştık hepsi de meslek odalarından ve belediyeden onaylıdır."

SANIKLAR BİRBİRİNİ SUÇLADI

Tutuklu sanık müteahhit Yusuf Alageyik savunmasında son gelen bilirkişi raporuna yönelik eleştirilerini dile getirdi. Alageyik, "Pamukkale Sitesi bugün itibarıyla 200 milyonluk bir iştir. Sanık Atilla Gökçek projenin karşılığında herhangi bir ücret alıp almadığını hatırlamamaktır ancak avukatı herhangi bir bedel almadığını söylemiştir. Ben Atilla Gökçek'in kaçak olarak inşaata başladığından ve yapıldığından haberi olduğunu düşünüyorum. İlk iki bilirkişi raporunda sanık Atilla Gökçek asli kusurlu olarak kabul edilmiştir. Tahliyemi talep ediyorum" ifadesini kullandı.

Sanık Atilla Gökçek'in avukatı, "Sanık Yusuf Alageyik sürekli müvekkilimi sürekli suçlamaya çalışmaktadır, müvekkilim statik projeyi standartlara uygun şekilde hazırlamıştır. Kaçak inşaatı yapan ve yapılan inşaatı devralan ve devam ettiren müteahhitler sorumlu değil sadece statik projeyi çizen kişi sorumludur gibi algı yaratma çalışmaktadır" dedi.

Sanık Yusuf Alageyik'in avukatı da deprem sırasında ilk 3 katın 20 saniyede direkt çöktüğünü, 4'üncü kattan sonra birçok kişinin sağ olarak çıkarıldığını ileri sürdü. Dosyada 3 adet bilirkişi raporu olduğunu belirten Alageyik'in avukatı, şöyle devam etti:

"Toplanan delillerle birlikte KTÜ ve İTÜ'den yeni bir rapor hazırlanmıştır. Bu raporlar daha detaylı ve gerektiği gibi hazırlanmıştır, mimari projenin yanlış çiziminden dolayı bu binanın yıkıldığından bahsedilmiştir. Yıkımın asıl sebebi ilk 3 katının yapılması ve temelin sağlam olmamasıdır. Müvekkilime neden bu inşaata devam ettiği yönündeki yüklemeleri doğru değildir, çünkü müvekkilimiz yapmasa zaten başkası yapacaktır. Son gelen raporda müvekkilim Yusuf Alageyik ile ilgili kusur olup olmadığı konusunda rapor tanzim edilmesini istemiştir. Müvekkilimize bir kusur atfedilemeyeceği raporda sabittir, müvekkilimiz 20 aydır tutukludur. Sanık Sadık Doğan'ın tutuksuz yargılandığı yerde müvekkilimizin tutuklu kalması hakkaniyete uygun değildir. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum.''

Sanık Sadık Doğan'ın avukatı ise "Benim anladığım kadarıyla inşaat yapıldığı dönemde belediye denetimleri hiç yapılmamıştır. Bizim rehberimiz bilimdir, biz beyanlarla hareket edemeyiz. Müvekkilimizin temeli ve ilk iki katı yaptığı iddiasını kabul etmiyoruz" dedi.

Davanın bir sonraki duruşması 17 Ocak 2025'te görülecek.







