Afganistan’da bombalı saldırı: 7 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir minibüse düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 08.11.2023 - 10:31
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Afganistan’da dün akşam saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi.

Başkent Kabil’in batısındaki Dashte Barchi’de bulunan Muhammad Ali Jinnah Hastanesi’nin önünde park halindeki bir minibüse düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 20 kişi tedavi altına alındı.

Bölgeye gelen güvenlik güçleri olay yerini kordon altına alarak inceleme başlattı.

Olayı henüz üstlenen olmadı.


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