Afganistan'da sel felaketi: En az 50 kişi hayatını kaybetti!

Afganistan'ın farklı bölgelerinde meydana gelen sellerde en az 50 kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 23:52
Afganistan'da sel felaketi: En az 50 kişi hayatını kaybetti!
Abone Ol google-news

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde etkili olan yağışlar sellere yol açtı.

Kuzeydeki Baghlan kentinin Doğal Afet Dairesi Başkanı Hedayatullah Hamdard, Kabil merkezli Tolo News'e yaptığı açıklamada, "Burka, Nahreen ve Orta Baghlan bölgelerinde meydana gelen sellerde şu ana kadar 50 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Kuzeydoğu Badahşan kentinin Doğal Afet Dairesi Başkanı Mohammad Akram Akbari ise sellerin Tashkan, Yawan ve Tagab ilçelerini vurduğunu, çok sayıda ev, okul ve ibadethanede hasara yol açtığını belirtti.

Yetkililer, selden etkilenen bölgelere yönelik acil yardım çalışmalarının başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Afganistan'da aşırı yağışların neden olduğu seller her yıl binlerce kişinin ölümüne yol açıyor.


afganistan haberleri sel haberleri hayatını kaybetti haberleri

İlgili Haberler

Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekincioğlu'ndan 'akraba ataması' açıklaması

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekincioğlu'ndan 'akraba ataması' açıklaması
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıkladı: Selçuk Tepeli'ye 'sığır' soruşturması

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıkladı: Selçuk Tepeli'ye 'sığır' soruşturması
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çocukları down sendromu ile doğan aile davayı kazandı: Özel hastaneye 21 milyonluk tazminat cezası!

Çocukları down sendromu ile doğan aile davayı kazandı: Özel hastaneye 21 milyonluk tazminat cezası!
Mete Gazoz, Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi

Mete Gazoz, Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi
Ayşe Ateş MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi

Ayşe Ateş MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi
Kocaeli’de ‘aile meclisi’ infazı: 7 yıl önce kaybolan kadının hikayesi

Kocaeli’de ‘aile meclisi’ infazı: 7 yıl önce kaybolan kadının hikayesi
AKP’de seçim sonrası milletvekilleri ‘kamuda mülakat’ gündemi ile istişare toplantılarına başladı

AKP’de seçim sonrası milletvekilleri ‘kamuda mülakat’ gündemi ile istişare toplantılarına başladı
Yılanın ısırdığı milli boksör Rabia Topuz’un tedavisi sürüyor

Yılanın ısırdığı milli boksör Rabia Topuz’un tedavisi sürüyor
Fedex uçağının deneyimli pilotu faciayı önledi

Fedex uçağının deneyimli pilotu faciayı önledi
Netflix’te bu hafta en çok izlenen filmler: Zirve belli oldu

Netflix’te bu hafta en çok izlenen filmler: Zirve belli oldu