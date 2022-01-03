Afganistan'da Taliban 3 ton içkiyi Kabil Nehri'ne döktü
Afganistan'da Taliban 3 ton içkiyi Kabil Nehri'ne döktüğü bildirildi.
Taliban yönetiminin "İstihbarat Başkanlığı" (GDI), Kabil'in Karte-i Çar bölgesinde içki satılan mekana baskın düzenlendiğini duyurdu.
Üç ton içkiye el konulduğu ifade edilen açıklamada, alkol satışı yapan 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada alkol kullanmanın haram olduğu ve Müslümanların içkiden sakınması gerektiği kaydedildi.
GDI, sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde içkinin Kabil Nehri'ne dökülmesi yer alıyor.
Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden bu yana uyuşturucu bağımlıları da dahil olmak üzere içki imalatı ve satışı yapılan mekanlara yönelik baskınlar ülke genelinde arttı.
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