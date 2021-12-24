AA: Türkiye ve Katar, Kabil Havalimanı'nın işletilmesinde Taliban’la prensipte anlaştı

24 Aralık 2021 Cuma, 22:54

Anadolu Ajansı’nın diplomatik kaynaklardan aktardığına göre dün Afganistan'ın başkenti Kabil’e ulaşan Türk-Katar heyeti, Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı başta olmak üzere diğer dört havalimanının işletilmesi konusunda Taliban’la prensipte mutabakata vardı.

Havaalanlarının işletilmesi konusunda taraflar arasındaki görüşmelerde, detayların belirlenmesi amacıyla karşılıklı teknik ekipler kurulması ve görüşmelerin gelecek günlerde teknik komiteler vasıtasıyla sürdürülmesi konusunda fikir birliği sağlandı.

Kabil’den Katar’ın başkenti Doha’ya geçecek olan Türk–Katar heyetinin ortak çalışmalara devam edeceği belirtildi.

Taliban, eş zamanlı şekilde haziran ayından itibaren şiddetli saldırılarla Afganistan’da birçok ilçeyi, ağustos ayında da vilayet merkezlerini ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla radikal İslamcı örgüt, 15 Ağustos’ta başkanlık sarayı ve kamu binalarını ele geçirerek ülkede kontrolü sağlamıştı.