AA: Türkiye ve Katar, Kabil Havalimanı'nın işletilmesinde Taliban’la prensipte anlaştı
Afganistan’da Türkiye ile Katar’ın, Taliban’la başkent Kabil’deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı ve ülkedeki diğer dört havaalanının işletilmesi konusunda ön anlaşmaya vardığı bildirildi.
Anadolu Ajansı’nın diplomatik kaynaklardan aktardığına göre dün Afganistan'ın başkenti Kabil’e ulaşan Türk-Katar heyeti, Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı başta olmak üzere diğer dört havalimanının işletilmesi konusunda Taliban’la prensipte mutabakata vardı.
Havaalanlarının işletilmesi konusunda taraflar arasındaki görüşmelerde, detayların belirlenmesi amacıyla karşılıklı teknik ekipler kurulması ve görüşmelerin gelecek günlerde teknik komiteler vasıtasıyla sürdürülmesi konusunda fikir birliği sağlandı.
Kabil’den Katar’ın başkenti Doha’ya geçecek olan Türk–Katar heyetinin ortak çalışmalara devam edeceği belirtildi.
Taliban, eş zamanlı şekilde haziran ayından itibaren şiddetli saldırılarla Afganistan’da birçok ilçeyi, ağustos ayında da vilayet merkezlerini ele geçirmişti.
Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla radikal İslamcı örgüt, 15 Ağustos’ta başkanlık sarayı ve kamu binalarını ele geçirerek ülkede kontrolü sağlamıştı.
Video Haberler
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Ünlü ekonomist dolar kuru tahminini açıkladı
- TSK'den 24 bin 256 'FETÖ' ihracı
- İsmailağa’da Bizans oyunları
- Yeni rezerv krizi kapıda
- Türkiye'de kripto varlık platformlarına yönelik ilk ceza
- Kritik sonuçları canlı yayında paylaştı
- Asiye'nin babası işinden kovuldu
- Konut fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin
- Patronlar dolar kuruna isyan etti
- Dolarda müdahale iddiaları büyüyor