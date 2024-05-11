Afganistan’da sel felaketi: Yüzlerce ölü ve yaralı var

Afganistan’ın Baghlan ve Takhar vilayetlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 14:04
Afganistan’da sel felaketi: Yüzlerce ölü ve yaralı var
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Afganistan’ın Takhar, Baghlan, Ghor ve Herat vilayetlerinde etkili olan yoğun yağışlar, seli beraberinde getirdi.

Çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı. Baghlan Vali Yardımcısı Molla Alam Majidi yaptığı açıklamada, "Gozargah-e-Noor, Jelgah, Nahrin, Dushi, Baghlan-e-Markazi, Dahna-e-Ghori, Tala-o-Barfak ve Barka bölgelerinin yanı sıra vilayetin yönetim merkezi Pul-e-Khumri’yi vuran ani selde 130 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı.

Sel felaketinin çoğunlukla Barka ve Baghlan-e-Markazi’yi etkilediğini söyleyen Majidi, ölü sayısının artmasının beklendiğini vurguladı.

Takhar Afet Yönetimi Başkanı Ahmad Sir Sajid ise Namak Ab, Ishkamish, Farkhar ve Kafgan bölgelerinde 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 14 kişinin yaralandığını aktardı. Sajid, 300 ev ile elektrik ve iletişim altyapısında ciddi hasar meydana geldiğini belirtti.

Fransız AFP haber ajansının Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Göç Örgütü’ne (IOM) dayandırdığı haberinde ise yalnızca Baghlan vilayetinde 200’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce evin yıkıldığını veya hasar gördüğü aktarıldı.

Uzmanlara göre dünyadaki sera gazı emisyonlarının yalnızca yüzde 0.06’sından sorumlu olan Afganistan, iklim değişikliğinde en fazla risk altında olan ülkeler listesinde ise 6. sırada yer alıyor.

Dünya Bankası’na göre Afganistan nüfusunun yarısı yoksulluk sınırının altında yaşarken, 15 milyon kişi gıda güvensizliği yaşıyor.


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