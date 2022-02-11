Afganistan'ın batısındaki patlamada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Afganistan'ın batısında bulunan Badgis vilayetinin başkenti Kale-i Nev'deki ana cami önünde bir bombanın infilak etmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirirken, 14 kişi de yaralandı. Patlamanın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Afganistan'ın batısında bulunan Badgis vilayetinin Sağlık Müdürü Muhammed Asif Qanet, Cuma günü yaptığı açıklamada, vilayetin başkenti Kale-i Nev'deki ana cami önünde bir bombanın infilak etmesi sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini teyit ederken, 14 kişinin de yaralandığını belirtti.
Qanet, Kale-i Nev'deki caminin ana kapısında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden bir kişi ile biri ağır olmak üzere 14 yaralının hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
ÇOCUKLAR DA VAR
Yetkili, yaralılar arasında dört de çocuğun olduğunu ifade etti.
Badgis vilayeti Enformasyon ve Kültür Müdürü Baz Muhammed Sarwari de patlamayı doğrularken, patlamanın yerel saatle 14.00'da (TSİ 12.30) meydana geldiğini ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.
Sarwari'ye göre, olayla ilgili 10 şüpheli tutuklanırken, patlamanın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
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